https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931834255.html

Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме

Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.03.2024

Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T21:35

2024-03-07T21:35

2024-03-07T21:35

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Лондоне, заявил РИА Новости, что Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делают Великобритания и ее спецслужбы. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Слишком прозрачна в данном случае вся ситуация. Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делает прежде всего Британия, а не какие-либо другие силы... связи его со специальными службами Британии были достаточно хорошо известны", - сказал Новиков РИА Новости. Депутат отметил, что повод для удивления возник был, если бы такое решение не было принято. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

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в мире, великобритания, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, госдума рф