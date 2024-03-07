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Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме
Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.03.2024
Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:35
2024-03-07T21:35
2024-03-07T21:35
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Лондоне, заявил РИА Новости, что Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делают Великобритания и ее спецслужбы. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Слишком прозрачна в данном случае вся ситуация. Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делает прежде всего Британия, а не какие-либо другие силы... связи его со специальными службами Британии были достаточно хорошо известны", - сказал Новиков РИА Новости. Депутат отметил, что повод для удивления возник был, если бы такое решение не было принято. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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В мире, Великобритания, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Госдума РФ
Британия всегда делала ставку на Залужного, заявили в Госдуме
Депутат ГД Новиков: ставку на Залужного всегда делала именно Британия
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Лондоне, заявил РИА Новости, что Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делают Великобритания и ее спецслужбы.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
"Слишком прозрачна в данном случае вся ситуация. Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делает прежде всего Британия, а не какие-либо другие силы... связи его со специальными службами Британии были достаточно хорошо известны", - сказал Новиков РИА Новости.
Депутат отметил, что повод для удивления возник был, если бы такое решение не было принято.
Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ
, депутат Верховной рады Украины
Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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