https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931832333.html

Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию

Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию - РИА Новости, 07.03.2024

Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T21:13

2024-03-07T21:13

2024-03-07T21:20

в мире

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англия

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобританию, так как он боится конкуренции. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Это предполагалось, что так будет. Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится... конкурент для него", - сказал он агентству. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240222/zaluzhnyy-1928937770.html

https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html

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украина

англия

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в мире, великобритания, украина, англия, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины