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Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию
Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию - РИА Новости, 07.03.2024
Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:13
2024-03-07T21:13
2024-03-07T21:20
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобританию, так как он боится конкуренции. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Это предполагалось, что так будет. Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится... конкурент для него", - сказал он агентству. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240222/zaluzhnyy-1928937770.html
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В мире, Великобритания, Украина, Англия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Госдумы предположил, почему Зеленский отправил Залужного в Британию
Депутат ГД: Зеленский отправил Залужного подальше в Британию, боясь конкуренции