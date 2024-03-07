https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931824326.html

Залужный станет украинским послом в Великобритании

Залужный станет украинским послом в Великобритании - РИА Новости, 07.03.2024

Залужный станет украинским послом в Великобритании

на должность посла Украины в Великобритании, сообщается на сайте МИД республики. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:19

2024-03-07T20:19

2024-03-07T20:47

в мире

украина

великобритания

вооруженные силы украины

владимир зеленский

валерий залужный

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного согласовали на должность посла Украины в Великобритании, сообщается на сайте МИД республики. "В четверг, 7 марта, (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в заявлении.Уточняется, что дипломатическое ведомство уже направило в Лондон запрос на агреман.Восьмого февраля Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.В конце января Служба внешней разведки России заявила, что США потребовали от президента Украины убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение главы киевского режима. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Соединенные Штаты перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР.

https://ria.ru/20240222/zaluzhnyy-1928937770.html

https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, владимир зеленский, валерий залужный, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), александр сырский