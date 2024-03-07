https://ria.ru/20240307/zakonoproekt-1931623645.html

В Госдуме готовят законопроект о паллиативном статусе плода до рождения

В Госдуме готовят законопроект о паллиативном статусе плода до рождения - РИА Новости, 07.03.2024

В Госдуме готовят законопроект о паллиативном статусе плода до рождения

В Госдуме разрабатывают законопроекты о введении понятия паллиативного статуса плода для неизлечимо больных детей, которые еще не родились, но течение болезни... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:05

2024-03-07T07:05

2024-03-07T07:13

общество

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроекты о введении понятия паллиативного статуса плода для неизлечимо больных детей, которые еще не родились, но течение болезни которых можно облегчить, и перинатальной опеки государства над ними, включающей медицинскую и социальную поддержку, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая. "Мы готовим две законодательные инициативы. Во-первых, о введении понятия паллиативного статуса плода и, во-вторых, о введении перинатальной опеки", - сказала Буцкая. По ее словам, понятие паллиативного статуса вводится для случаев, когда беременность уже случилась, но в какой-то момент женщине сообщили, что плод имеет то или иное генетическое или врожденное заболевание, и ребенок родится больной или даже не выживет. "Есть даже такое показание для прерывания беременности, как "по показаниям плода". При этом существуют тысячи случаев, когда диагноз ошибался. Например, по данным хосписа "Дом с Маяком", 21 ребенок из 103 вышел из паллиативного статуса. В узи и скринингах может быть ошибка, поэтому, принимая паллиативный статус плода до рождения, мы даем такому ребенку шанс выжить, а маме мы даем возможность сохранить здоровье, как репродуктивное, так и психологическое. Надо понимать, что такие диагнозы ставятся на поздних сроках, когда само прерывание беременности может самым негативных образом сказаться на здоровье и психике женщины", - пояснила Буцкая. Введение перинатальной опеки необходимо для случаев, когда имеется паллиативный статус плода до рождения, а еще в ситуации беременности после изнасилования, что тоже является показанием к аборту, когда женщина говорит, что точно не сможет ребенка растить, но и аборт не может сделать, потому что не может прервать зародившуюся жизнь, объяснила парламентарий. "Этим женщинам мы даем шанс на то, чтобы они доносили беременность и родили. Им будет гарантирована медицинская, юридическая, психологическая, медикаментозная, социальная поддержка. При этом в любой момент женщина сможет сказать, что передумала и оставить ребенка", - заключила Буцкая.

https://ria.ru/20240226/reabilitatsiya-1929459364.html

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общество, татьяна буцкая, госдума рф