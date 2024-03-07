https://ria.ru/20240307/yandeks-1931840808.html

В "Яндексе" рассказали об этапах продажи основного бизнеса

В "Яндексе" рассказали об этапах продажи основного бизнеса - РИА Новости, 07.03.2024

В "Яндексе" рассказали об этапах продажи основного бизнеса

"Яндекс" ожидает, что первый этап сделки по продаже основного бизнеса завершится в ближайшие недели, следует из сообщения компании. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:48

2024-03-07T22:48

2024-03-07T23:47

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Яндекс" ожидает, что первый этап сделки по продаже основного бизнеса завершится в ближайшие недели, следует из сообщения компании. "Закрытие сделки пройдёт в два этапа. На первом этапе ЗПИФ "Консорциум.Первый" выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю - до 68% - в МКПАО "Яндекс". Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели - если все необходимые для этого условия будут выполнены", - говорится в сообщении "Яндекса". Ранее "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый". На первом этапе сделки ЗПИФ получает пакет в 68%, оплачивая его юанями в эквиваленте 230 миллиардов рублей и акциями Yandex N.V. класса А, на втором - оставшийся пакет с оплатой также деньгами и акциями нидерландской компании. Участниками ЗПИФ "Консорциум.Первый" являются: специально созданное ООО "ФМП", принадлежащее менеджерам "Яндекса", с долей 35%, "Инфинити менеджмент" (структура основателя венчурного фонда LETA Capital, владельца My.Games Александра Чачавы) - 25%, фонд "Аргонавт" (структура "Лукойла") - 15%, "Айти. Развитие" (структура главы депозитария "Инфинитум" Павла Прасса) - 15% и "Меридиан-сервис" (структура предпринимателя Александра Рязанова) - 10%. "Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.

https://ria.ru/20240209/yandeks-1926390853.html

https://ria.ru/20240205/yandeks-1925411822.html

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экономика, россия, сша, швейцария, александр рязанов, яндекс, лукойл