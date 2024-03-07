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Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" топ-менеджменту - РИА Новости, 07.03.2024
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21:42 07.03.2024 (обновлено: 22:26 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/yandeks-1931835177.html
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" топ-менеджменту
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" топ-менеджменту - РИА Новости, 07.03.2024
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" топ-менеджменту
Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже основного бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3%... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:42
2024-03-07T22:26
экономика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже основного бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов, следует из сообщения компании."Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и изменения в структуре корпоративного управления. На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Сделка пройдет в два этапа. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.
https://ria.ru/20240209/yandeks-1926390853.html
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экономика, яндекс, сша, россия, швейцария
Экономика, Яндекс, США, Россия, Швейцария
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу "Яндекса" топ-менеджменту

Акционеры Yandex N.V. одобрили реструктуризацию и продажу "Яндекса"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЯндекс
Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже основного бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов, следует из сообщения компании.
"Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и изменения в структуре корпоративного управления. На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Сделка пройдет в два этапа. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.
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