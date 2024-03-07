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Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии - РИА Новости, 07.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:06 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/yakutiya-1931798200.html
Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии
Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии - РИА Новости, 07.03.2024
Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии
Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии, техникумы и колледжи готовят кадры для крупных горнодобывающих компаний "Колмар",... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:06
2024-03-07T18:06
республика саха (якутия)
россия
нерюнгри
айсен николаев
владимир путин
якутуголь
колмар
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ЯКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии, техникумы и колледжи готовят кадры для крупных горнодобывающих компаний "Колмар", "Эльгауголь" и "Якутуголь", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев посетил город Нерюнгри и проверил работу Южно-Якутского технологического колледжа, на базе которого 1 сентября 2023 года открыт образовательно-производственный кластер для подготовки кадров горнодобывающей отрасли Якутии. На встрече со студентами и педагогами колледжа Николаев напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил до 2028 года подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. "Глава республики отметил, что Якутия намерена существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого будет обновляться учебная база, а предприятия-работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами будут формировать образовательные программы, исходя из реальных потребностей промышленности республики", - рассказали в прес-службе. По словам директора Южно-Якутского технологического колледжа Ирины Подмазковой, на создание кластера привлечено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 16 миллионов рублей внебюджетных средств компаний горнодобывающей отрасли, а также из регионального бюджета - 53,5 миллиона рублей. В рамках программы "Профессионалитет" в колледже появилось новое современное оборудование, у студентов увеличилось количество практических занятий непосредственно на предприятиях, расширился список специальностей по направлениям "Горное дело и энергетика", "Транспортная инфраструктура", "Строительство и материалообработка". Потенциальные работодатели принимают участие в составлении образовательных программ, это гарантирует реальную востребованность выпускников. Партнерами Южно-Якутского технологического колледжа являются Алданский политехнический техникум, Ленский технологический техникум, Горно-геологический техникум, Жатайский техникум, Намский техникум, Якутский индустриально-педагогический колледж, Чурапчинский аграрно-технический колледж, Якутский коммунально-строительный техникум. "Ведущая роль в формировании содержания нового профессионального образования отведена компаниям "Колмар", "Эльгауголь" и "Якутуголь", - добавили в пресс-службе.
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россия, нерюнгри, айсен николаев, владимир путин, якутуголь, колмар
Республика Саха (Якутия), Россия, Нерюнгри, Айсен Николаев, Владимир Путин, Якутуголь, Колмар

Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты
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ЯКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии, техникумы и колледжи готовят кадры для крупных горнодобывающих компаний "Колмар", "Эльгауголь" и "Якутуголь", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев посетил город Нерюнгри и проверил работу Южно-Якутского технологического колледжа, на базе которого 1 сентября 2023 года открыт образовательно-производственный кластер для подготовки кадров горнодобывающей отрасли Якутии.
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На встрече со студентами и педагогами колледжа Николаев напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил до 2028 года подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.
"Глава республики отметил, что Якутия намерена существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого будет обновляться учебная база, а предприятия-работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами будут формировать образовательные программы, исходя из реальных потребностей промышленности республики", - рассказали в прес-службе.
По словам директора Южно-Якутского технологического колледжа Ирины Подмазковой, на создание кластера привлечено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 16 миллионов рублей внебюджетных средств компаний горнодобывающей отрасли, а также из регионального бюджета - 53,5 миллиона рублей.
В рамках программы "Профессионалитет" в колледже появилось новое современное оборудование, у студентов увеличилось количество практических занятий непосредственно на предприятиях, расширился список специальностей по направлениям "Горное дело и энергетика", "Транспортная инфраструктура", "Строительство и материалообработка". Потенциальные работодатели принимают участие в составлении образовательных программ, это гарантирует реальную востребованность выпускников.
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Партнерами Южно-Якутского технологического колледжа являются Алданский политехнический техникум, Ленский технологический техникум, Горно-геологический техникум, Жатайский техникум, Намский техникум, Якутский индустриально-педагогический колледж, Чурапчинский аграрно-технический колледж, Якутский коммунально-строительный техникум.
"Ведущая роль в формировании содержания нового профессионального образования отведена компаниям "Колмар", "Эльгауголь" и "Якутуголь", - добавили в пресс-службе.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияНерюнгриАйсен НиколаевВладимир ПутинЯкутугольКолмар
 
 
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