https://ria.ru/20240307/yakutiya-1931798200.html

Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии

Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии - РИА Новости, 07.03.2024

Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии

Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии, техникумы и колледжи готовят кадры для крупных горнодобывающих компаний "Колмар",... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:06

2024-03-07T18:06

2024-03-07T18:06

республика саха (якутия)

россия

нерюнгри

айсен николаев

владимир путин

якутуголь

колмар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg

ЯКУТСК, 7 мар - РИА Новости. Проект "Профессионалитет" расширят для горнодобывающей отрасли Якутии, техникумы и колледжи готовят кадры для крупных горнодобывающих компаний "Колмар", "Эльгауголь" и "Якутуголь", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев посетил город Нерюнгри и проверил работу Южно-Якутского технологического колледжа, на базе которого 1 сентября 2023 года открыт образовательно-производственный кластер для подготовки кадров горнодобывающей отрасли Якутии. На встрече со студентами и педагогами колледжа Николаев напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил до 2028 года подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. "Глава республики отметил, что Якутия намерена существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого будет обновляться учебная база, а предприятия-работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами будут формировать образовательные программы, исходя из реальных потребностей промышленности республики", - рассказали в прес-службе. По словам директора Южно-Якутского технологического колледжа Ирины Подмазковой, на создание кластера привлечено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 16 миллионов рублей внебюджетных средств компаний горнодобывающей отрасли, а также из регионального бюджета - 53,5 миллиона рублей. В рамках программы "Профессионалитет" в колледже появилось новое современное оборудование, у студентов увеличилось количество практических занятий непосредственно на предприятиях, расширился список специальностей по направлениям "Горное дело и энергетика", "Транспортная инфраструктура", "Строительство и материалообработка". Потенциальные работодатели принимают участие в составлении образовательных программ, это гарантирует реальную востребованность выпускников. Партнерами Южно-Якутского технологического колледжа являются Алданский политехнический техникум, Ленский технологический техникум, Горно-геологический техникум, Жатайский техникум, Намский техникум, Якутский индустриально-педагогический колледж, Чурапчинский аграрно-технический колледж, Якутский коммунально-строительный техникум. "Ведущая роль в формировании содержания нового профессионального образования отведена компаниям "Колмар", "Эльгауголь" и "Якутуголь", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html

https://ria.ru/20240306/kiokusinkay-1931541129.html

россия

нерюнгри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нерюнгри, айсен николаев, владимир путин, якутуголь, колмар