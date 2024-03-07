Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vzryvchatka-1931767953.html
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки - РИА Новости, 07.03.2024
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки
Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:19
2024-03-07T16:19
происшествия
верхнеуслонский район
россия
гибдд мвд рф
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку. За рулем машины находился пожилой мужчина. "Сотрудники ГИБДД управления МВД России по Казани на стационарном посту полиции остановили автомобиль Ford под управлением жителя Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами ДПС мужчина начал нервничать, чем вызвал подозрение полицейских", - говорится в сообщении. В ходе досмотра автомашины и личных вещей хабаровчанина, по информации МВД, были обнаружены подозрительные предметы, которые, согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество общей массой около девяти килограммов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930967882.html
https://ria.ru/20240219/fsb-1928165204.html
верхнеуслонский район
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, верхнеуслонский район, россия, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Верхнеуслонский район, Россия, ГИБДД МВД РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки

Под Казанью полиция задержала Ford, в котором было девять килограммов взрывчатки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку. За рулем машины находился пожилой мужчина.
Автомобиль полиции в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник
4 марта, 11:41
"Сотрудники ГИБДД управления МВД России по Казани на стационарном посту полиции остановили автомобиль Ford под управлением жителя Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами ДПС мужчина начал нервничать, чем вызвал подозрение полицейских", - говорится в сообщении.
В ходе досмотра автомашины и личных вещей хабаровчанина, по информации МВД, были обнаружены подозрительные предметы, которые, согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество общей массой около девяти килограммов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемый задержан.
Агент СБУ, готовивший теракт в Запорожской области. Кадры ФСБ России
В Запорожской области нейтрализовали украинского агента, готовившего теракт
19 февраля, 09:46
 
ПроисшествияВерхнеуслонский районРоссияГИБДД МВД РФРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала