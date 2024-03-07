https://ria.ru/20240307/vzryvchatka-1931767953.html
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки - РИА Новости, 07.03.2024
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки
Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:19
2024-03-07T16:19
2024-03-07T16:19
происшествия
верхнеуслонский район
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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку. За рулем машины находился пожилой мужчина. "Сотрудники ГИБДД управления МВД России по Казани на стационарном посту полиции остановили автомобиль Ford под управлением жителя Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами ДПС мужчина начал нервничать, чем вызвал подозрение полицейских", - говорится в сообщении. В ходе досмотра автомашины и личных вещей хабаровчанина, по информации МВД, были обнаружены подозрительные предметы, которые, согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество общей массой около девяти килограммов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930967882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, верхнеуслонский район, россия, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Верхнеуслонский район, Россия, ГИБДД МВД РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки
Под Казанью полиция задержала Ford, в котором было девять килограммов взрывчатки
КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе
Татарстана автомобиль Ford
с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку. За рулем машины находился пожилой мужчина.
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"Сотрудники ГИБДД
управления МВД России
по Казани
на стационарном посту полиции остановили автомобиль Ford под управлением жителя Хабаровска
1959 года рождения. При общении с инспекторами ДПС мужчина начал нервничать, чем вызвал подозрение полицейских", - говорится в сообщении.
В ходе досмотра автомашины и личных вещей хабаровчанина, по информации МВД, были обнаружены подозрительные предметы, которые, согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество общей массой около девяти килограммов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемый задержан.
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