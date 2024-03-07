https://ria.ru/20240307/vzryvchatka-1931767953.html

В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки

В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки - РИА Новости, 07.03.2024

В Татарстане задержали автомобиль с девятью килограммами взрывчатки

Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:19

2024-03-07T16:19

2024-03-07T16:19

происшествия

верхнеуслонский район

россия

гибдд мвд рф

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Полицейские Татарстана задержали мужчину, перевозившего в автомобиле порядка девяти килограммов взрывчатого вещества, сообщает МВД по республике. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку. За рулем машины находился пожилой мужчина. "Сотрудники ГИБДД управления МВД России по Казани на стационарном посту полиции остановили автомобиль Ford под управлением жителя Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами ДПС мужчина начал нервничать, чем вызвал подозрение полицейских", - говорится в сообщении. В ходе досмотра автомашины и личных вещей хабаровчанина, по информации МВД, были обнаружены подозрительные предметы, которые, согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество общей массой около девяти килограммов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930967882.html

https://ria.ru/20240219/fsb-1928165204.html

верхнеуслонский район

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, верхнеуслонский район, россия, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)