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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 07.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:59
2024-03-07T15:59
2024-03-07T15:59
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное". "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в четверг в ряде областей Украины, в том числе в Сумской, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумы
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в украинских Сумах прогремел взрыв