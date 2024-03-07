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СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vzryv-1931654486.html
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:05
2024-03-07T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
владимир зеленский
кириакос мицотакис
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. В среду издание "Прото тема" сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Издание отмечало, что у греческой делегации не было проблем с безопасностью. По данным источника CNN, взрыв произошел "лишь в 500 метрах от... Зеленского и... Мицотакиса". Его участники почувствовали силу взрыва и могли наблюдать образовавшееся после него облако дыма. Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали. О взрыве в нескольких сотнях метров от кортежа также пишет издание Politico. Телеканал ABC в свою очередь сообщает, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и премьера Греции. Минобороны РФ в среду сообщало, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ.
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
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в мире, одесса, владимир зеленский, кириакос мицотакис, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Украина
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции

CNN: взрыв в Одессе прогремел в 500 м от кортежа Зеленского и премьера Греции

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
В среду издание "Прото тема" сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Издание отмечало, что у греческой делегации не было проблем с безопасностью.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
6 марта, 22:00
По данным источника CNN, взрыв произошел "лишь в 500 метрах от... Зеленского и... Мицотакиса". Его участники почувствовали силу взрыва и могли наблюдать образовавшееся после него облако дыма. Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали. О взрыве в нескольких сотнях метров от кортежа также пишет издание Politico.
Телеканал ABC в свою очередь сообщает, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и премьера Греции.
Минобороны РФ в среду сообщало, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисУкраина
 
 
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