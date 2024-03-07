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СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:05
2024-03-07T11:05
2024-03-07T11:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. В среду издание "Прото тема" сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Издание отмечало, что у греческой делегации не было проблем с безопасностью. По данным источника CNN, взрыв произошел "лишь в 500 метрах от... Зеленского и... Мицотакиса". Его участники почувствовали силу взрыва и могли наблюдать образовавшееся после него облако дыма. Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали. О взрыве в нескольких сотнях метров от кортежа также пишет издание Politico. Телеканал ABC в свою очередь сообщает, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и премьера Греции. Минобороны РФ в среду сообщало, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ.
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Украина
СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
CNN: взрыв в Одессе прогремел в 500 м от кортежа Зеленского и премьера Греции