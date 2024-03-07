https://ria.ru/20240307/vzryv-1931654486.html

СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции

СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции - РИА Новости, 07.03.2024

СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции

Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:05

2024-03-07T11:05

2024-03-07T11:05

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. В среду издание "Прото тема" сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Издание отмечало, что у греческой делегации не было проблем с безопасностью. По данным источника CNN, взрыв произошел "лишь в 500 метрах от... Зеленского и... Мицотакиса". Его участники почувствовали силу взрыва и могли наблюдать образовавшееся после него облако дыма. Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали. О взрыве в нескольких сотнях метров от кортежа также пишет издание Politico. Телеканал ABC в свою очередь сообщает, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и премьера Греции. Минобороны РФ в среду сообщало, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ.

https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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