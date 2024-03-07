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Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией
Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:37
2024-03-07T05:37
2024-03-07T05:43
в мире
китай
россия
ван и (политик)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (Владимира) Путина всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая в новую эпоху поддерживает высокий уровень функционирования", - сказал Ван И. Он отметил, что "политическое взаимодоверие между странами продолжает углубляться", стороны также осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, их преимущества взаимодополняемы, высоки гражданские обмены.
https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией
Ван И: политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться