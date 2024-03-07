https://ria.ru/20240307/vzaimodoverie-1931619379.html

Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией

Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией

Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:37

2024-03-07T05:37

2024-03-07T05:43

в мире

китай

россия

ван и (политик)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (Владимира) Путина всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая в новую эпоху поддерживает высокий уровень функционирования", - сказал Ван И. Он отметил, что "политическое взаимодоверие между странами продолжает углубляться", стороны также осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, их преимущества взаимодополняемы, высоки гражданские обмены.

https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html

китай

россия

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2024

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в мире, китай, россия, ван и (политик), си цзиньпин