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Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.03.2024
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05:37 07.03.2024 (обновлено: 05:43 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/vzaimodoverie-1931619379.html
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией
Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:37
2024-03-07T05:43
в мире
китай
россия
ван и (политик)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (Владимира) Путина всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая в новую эпоху поддерживает высокий уровень функционирования", - сказал Ван И. Он отметил, что "политическое взаимодоверие между странами продолжает углубляться", стороны также осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, их преимущества взаимодополняемы, высоки гражданские обмены.
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в мире, китай, россия, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Глава МИД КНР рассказал о политическом взаимодоверии между Китаем и Россией

Ван И: политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (Владимира) Путина всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая в новую эпоху поддерживает высокий уровень функционирования", - сказал Ван И.
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Он отметил, что "политическое взаимодоверие между странами продолжает углубляться", стороны также осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, их преимущества взаимодополняемы, высоки гражданские обмены.
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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