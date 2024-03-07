https://ria.ru/20240307/voshli-1931580422.html

Ефимов: 140 компаний вошли в промышленные кластеры ОЭЗ Москвы

Ефимов: 140 компаний вошли в промышленные кластеры ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 07.03.2024

Ефимов: 140 компаний вошли в промышленные кластеры ОЭЗ Москвы

Резидентами межотраслевых промышленных кластеров на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стали 140 компаний, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:05

2024-03-07T10:05

2024-03-07T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_3e3adeaf868aa196dfd6dd1586fb730e.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Резидентами межотраслевых промышленных кластеров на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стали 140 компаний, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что кластеризация промышленности Москвы позволяет объединять усилия в целях укрепления технологического суверенитета России."На протяжении нескольких лет мы активно укрепляем технологический суверенитет страны, стимулируем импортозамещение и развиваем в столице независимую производственную базу. Кластеризация промышленности – один из эффективных инструментов в этой работе, позволяющий объединять усилия производств и научно-технических организаций. Сегодня на площадках "Технополис Москва" создано четыре межотраслевых промышленных кластера. Они включают в себя 140 организаций, на которых трудятся свыше 23 тысяч сотрудников. В 2023 году объем их выручки составил около 240 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на базе столичной ОЭЗ созданы межотраслевые кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтический кластер, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС).Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, кластер электромобилестроения на сегодня включает 60 промышленных и научно-исследовательских компаний, кластер фотоники и микроэлектроники – 58 предприятий, дизайн-центров и лабораторий. В фармацевтический кластер входят 11 предприятий, где смогут выпускать более ста наименований жизненно важных лекарств.В свою очередь, федеральный центр беспилотных авиационных систем, расположенный в индустриальном парке "Руднево", объединяет 11 предприятий. Здесь действует Центр коллективного пользования, предназначенный для опытного и мелкосерийного контрактного производства комплектующих для беспилотной авиации. В 2024 году на площадке БАС будут организованы лабораторно-исследовательский и учебно-методический центры, а также летно-испытательный комплекс.По поручению мэра Москвы реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231205/moskva-1913719924.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)