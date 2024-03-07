https://ria.ru/20240307/vorobev-1931709308.html
Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи
Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи - РИА Новости, 07.03.2024
Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих Подмосковной вертолетной эскадрильи, участвующей в специальной военной операции, на их РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:48
2024-03-07T13:48
2024-03-07T13:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих Подмосковной вертолетной эскадрильи, участвующей в специальной военной операции, на их счету более 5 тысяч вылетов. "В Подмосковье у нас базируется вертолетная эскадрилья. Парни всегда там, где особенно опасно - выполняли боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии, Африке и Грузии. Сейчас летчики эскадрильи участвуют в специальной военной операции - на их счету более 5 тысяч вылетов. Они обеспечивают безопасность с воздуха, прикрывают эвакуацию раненых с линии фронта", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, за время проведения СВО 40 летчиков эскадрильи получили государственные награды, ещё 36 - награды Минобороны. "Я приехал в эскадрилью, которая на протяжении долгого времени очень достойно выполняет боевые задачи, миротворческие миссии в разных уголках нашей планеты, и особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, за достойное несение службы. Знаю, что здесь люди профессиональные, которые постоянно совершенствуют свои навыки, что очень важно", - добавил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих Подмосковной вертолетной эскадрильи, участвующей в специальной военной операции, на их счету более 5 тысяч вылетов.
"В Подмосковье у нас базируется вертолетная эскадрилья. Парни всегда там, где особенно опасно - выполняли боевые задачи на Северном Кавказе
, в Сирии
, Африке
и Грузии
. Сейчас летчики эскадрильи участвуют в специальной военной операции - на их счету более 5 тысяч вылетов. Они обеспечивают безопасность с воздуха, прикрывают эвакуацию раненых с линии фронта", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, за время проведения СВО 40 летчиков эскадрильи получили государственные награды, ещё 36 - награды Минобороны.
"Я приехал в эскадрилью, которая на протяжении долгого времени очень достойно выполняет боевые задачи, миротворческие миссии в разных уголках нашей планеты, и особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, за достойное несение службы. Знаю, что здесь люди профессиональные, которые постоянно совершенствуют свои навыки, что очень важно", - добавил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.