https://ria.ru/20240307/vorobev-1931709308.html

Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи

Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи - РИА Новости, 07.03.2024

Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих Подмосковной вертолетной эскадрильи, участвующей в специальной военной операции, на их РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:48

2024-03-07T13:48

2024-03-07T13:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих Подмосковной вертолетной эскадрильи, участвующей в специальной военной операции, на их счету более 5 тысяч вылетов. "В Подмосковье у нас базируется вертолетная эскадрилья. Парни всегда там, где особенно опасно - выполняли боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии, Африке и Грузии. Сейчас летчики эскадрильи участвуют в специальной военной операции - на их счету более 5 тысяч вылетов. Они обеспечивают безопасность с воздуха, прикрывают эвакуацию раненых с линии фронта", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, за время проведения СВО 40 летчиков эскадрильи получили государственные награды, ещё 36 - награды Минобороны. "Я приехал в эскадрилью, которая на протяжении долгого времени очень достойно выполняет боевые задачи, миротворческие миссии в разных уголках нашей планеты, и особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, за достойное несение службы. Знаю, что здесь люди профессиональные, которые постоянно совершенствуют свои навыки, что очень важно", - добавил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20240306/raboty-1931603091.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев