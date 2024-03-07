https://ria.ru/20240307/voennye-1931838201.html

Украинских срочников начнут увольнять в запас в апреле

Украинских срочников начнут увольнять в запас в апреле - РИА Новости, 07.03.2024

Украинских срочников начнут увольнять в запас в апреле

Срочников, призванных в ряды вооруженных сил Украины более двух лет назад, начнут увольнять в запас с апреля, соответствующий указ опубликован в четверг на... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:21

2024-03-07T22:21

2024-03-07T22:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Срочников, призванных в ряды вооруженных сил Украины более двух лет назад, начнут увольнять в запас с апреля, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского. "В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок воинской службы которых.... закончился во время действия военного положения", - говорится в указе. В документе отмечается, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков. Как сообщал 23 февраля украинский парламентарий Алексей Гончаренко, Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы. Как передавали украинские СМИ, законопроект подразумевает возможность демобилизации солдат, находившихся на срочной службе к моменту начала Россией СВО. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, верховная рада украины