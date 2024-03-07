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Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
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13:07 07.03.2024 (обновлено: 13:09 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/voennye-1931697088.html
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:07
2024-03-07T13:09
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно. "У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, краснодар
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Краснодар
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин

Путин: женщины и девушки несут службу в зоне СВО, везде служат Родине достойно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения
Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно.
"У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин рассказал об уникальной роли женщин в России
6 марта, 23:32
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФКраснодар
 
 
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