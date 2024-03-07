https://ria.ru/20240307/voennye-1931697088.html
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:07
2024-03-07T13:07
2024-03-07T13:09
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно. "У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20240306/zhenschiny-1931604000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, краснодар
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Краснодар
Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин
Путин: женщины и девушки несут службу в зоне СВО, везде служат Родине достойно