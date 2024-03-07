https://ria.ru/20240307/voennye-1931697088.html

Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин

Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024

Российские женщины везде достойно служат Родине, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:07

2024-03-07T13:07

2024-03-07T13:09

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

краснодар

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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и сегодня женщины в зоне специальной военной операции несут службу по разным направлениям и делают это достойно. "У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240306/zhenschiny-1931604000.html

россия

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, краснодар