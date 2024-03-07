https://ria.ru/20240307/vino-1931616572.html
Стало известно, сколько вина экспортировали страны НАТО в Россию
Стало известно, сколько вина экспортировали страны НАТО в Россию - РИА Новости, 07.03.2024
Стало известно, сколько вина экспортировали страны НАТО в Россию
Страны НАТО в прошлом году поставили России вина на 873 миллиона долларов — это три процента от всего винного экспорта этих стран, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T04:11
2024-03-07T04:11
2024-03-07T10:48
экономика
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грузия
алексей плотников
нато
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Страны НАТО в прошлом году поставили России вина на 873 миллиона долларов — это три процента от всего винного экспорта этих стран, следует из расчетов РИА Новости на основании открытых данных. Так, из 31 страны, входящей в НАТО, в 2023 году 19 государств экспортировали вино в Россию. Общие объемы этих поставок составили почти 873 миллиона долларов. Это три процента от всего экспорта вина этими девятнадцатью странами, который в прошлом году составил 27 миллиардов долларов. Среди членов НАТО лидерами по поставкам вина в Россию ожидаемо стали Латвия, Литва и Италия, на них пришлось 87 процентов всего "натовского" вина, прибывающего в РФ. Латыши экспортировали россиянам вина почти на 373 миллиона долларов, литовцы — на 212 миллионов, а итальянцы — на 172 миллиона. Следом по объемам поставок виноградного напитка идут Польша — 42,2 миллиона долларов, Испания — 28,3 миллиона, Германия — 20,3 миллиона и Португалия — 12,7 миллиона. Замыкают десятку Франция, экспортировавшая в РФ вина на 7,4 миллиона долларов, а также Эстония — 1,7 миллиона и Болгария — 1,6 миллиона. Среди остальных стран альянса, у которых Москва закупала вино в прошлом году, оказались Турция (718 тысяч долларов), Чехия (571 тысяча), Греция (530 тысяч), Финляндия (419 тысяч), Венгрия (409 тысяч), Северная Македония (218 тысяч), а также Люксембург, Бельгия и Нидерланды с объемами поставок до 200 тысяч долларов. Ранее на этой неделе исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников рассказал РИА Новости, что ассоциация попросила власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200 процентов и отменить льготный режим импортных пошлин для вин из Грузии. Кроме того, кафе и рестораны предлагается с 1 сентября 2024 года обязать иметь в винной карте не менее 50 процентов наименований российского вина, а розничных продавцов алкоголя — иметь в ассортименте минимум 20 процентов российского вина с последующим ростом его доли до 50 процентов. В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 процента до 20, но не менее 1,5 долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже она была продлена на весь 2024 год.
https://ria.ru/20240301/vino-1930385616.html
https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html
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экономика, россия, грузия, алексей плотников, нато, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Грузия, Алексей Плотников, НАТО, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Стало известно, сколько вина экспортировали страны НАТО в Россию
Страны НАТО экспортировали в Россию вина на 873 миллиона долларов в 2023 году
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Страны НАТО в прошлом году поставили России вина на 873 миллиона долларов — это три процента от всего винного экспорта этих стран, следует из расчетов РИА Новости на основании открытых данных.
Так, из 31 страны, входящей в НАТО, в 2023 году 19 государств экспортировали вино в Россию. Общие объемы этих поставок составили почти 873 миллиона долларов. Это три процента от всего экспорта вина этими девятнадцатью странами, который в прошлом году составил 27 миллиардов долларов.
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Среди членов НАТО лидерами по поставкам вина в Россию ожидаемо стали Латвия, Литва и Италия, на них пришлось 87 процентов всего "натовского" вина, прибывающего в РФ. Латыши экспортировали россиянам вина почти на 373 миллиона долларов, литовцы — на 212 миллионов, а итальянцы — на 172 миллиона.
Следом по объемам поставок виноградного напитка идут Польша — 42,2 миллиона долларов, Испания — 28,3 миллиона, Германия — 20,3 миллиона и Португалия — 12,7 миллиона. Замыкают десятку Франция, экспортировавшая в РФ вина на 7,4 миллиона долларов, а также Эстония — 1,7 миллиона и Болгария — 1,6 миллиона.
Среди остальных стран альянса, у которых Москва закупала вино в прошлом году, оказались Турция (718 тысяч долларов), Чехия (571 тысяча), Греция (530 тысяч), Финляндия (419 тысяч), Венгрия (409 тысяч), Северная Македония (218 тысяч), а также Люксембург, Бельгия и Нидерланды с объемами поставок до 200 тысяч долларов.
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Ранее на этой неделе исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников
рассказал РИА Новости, что ассоциация попросила власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО
в размере 200 процентов и отменить льготный режим импортных пошлин для вин из Грузии
. Кроме того, кафе и рестораны предлагается с 1 сентября 2024 года обязать иметь в винной карте не менее 50 процентов наименований российского вина, а розничных продавцов алкоголя — иметь в ассортименте минимум 20 процентов российского вина с последующим ростом его доли до 50 процентов.
В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития
сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 процента до 20, но не менее 1,5 долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже она была продлена на весь 2024 год.
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