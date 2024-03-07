https://ria.ru/20240307/verbovka-1931718040.html

Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами

Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами - РИА Новости, 07.03.2024

Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал не допускать попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей Северного Кавказа для совершения... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:07

2024-03-07T14:07

2024-03-07T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

северный кавказ

россия

николай патрушев

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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал не допускать попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей Северного Кавказа для совершения терактов и диверсий, а также оперативно выявлять агентов иностранных спецслужб, работающих на раскачку обстановки в этой части России. На совещании в Магасе он заявил о необходимости сосредоточиться на приоритетных задачах "в целях повышения эффективности работы по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран на территории Северо-Кавказского федерального округа". "Выявлять и оперативно пресекать деятельность агентов и пособников спецслужб иностранных государств, а также подконтрольных им некоммерческих организаций, нацеленных на разжигание протестных настроений в обществе и инспирирование идей сепаратизма. Не допустить активизации террористической деятельности на территории округа, в том числе попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей округа для совершения террористических актов и диверсий", - сказал Патрушев. Также надо "обеспечить оперативное пресечение каналов зарубежного финансирования физических лиц и организаций, причастных к осуществлению деструктивной деятельности". Кроме этого, требуется "способствовать активному участию патриотически настроенных общественных объединений и граждан в подготовке и проведении массовых общественно-политических мероприятий". Помимо этого, секретарь СБ заявил о необходимости "усилить в округе работу по укреплению общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственных основ, культуры, сохранению исторической памяти, в том числе оказывая меры государственной поддержки соответствующим проектам". "Прошу также руководителей регионов, правоохранительных и надзорных органов обеспечить контроль за оперативной обстановкой, незамедлительно реагировать на любые попытки провоцирования напряженности в регионах, свести к минимуму возможность деструктивных сил влиять на население", - резюмировал Патрушев.

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https://ria.ru/20231113/dagestan-1909254158.html

https://ria.ru/20240119/chechnya-1922409191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, северный кавказ, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, украина