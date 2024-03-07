Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/verbovka-1931718040.html
Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами
Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал не допускать попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей Северного Кавказа для совершения... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:07
2024-03-07T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
северный кавказ
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал не допускать попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей Северного Кавказа для совершения терактов и диверсий, а также оперативно выявлять агентов иностранных спецслужб, работающих на раскачку обстановки в этой части России. На совещании в Магасе он заявил о необходимости сосредоточиться на приоритетных задачах "в целях повышения эффективности работы по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран на территории Северо-Кавказского федерального округа". "Выявлять и оперативно пресекать деятельность агентов и пособников спецслужб иностранных государств, а также подконтрольных им некоммерческих организаций, нацеленных на разжигание протестных настроений в обществе и инспирирование идей сепаратизма. Не допустить активизации террористической деятельности на территории округа, в том числе попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей округа для совершения террористических актов и диверсий", - сказал Патрушев. Также надо "обеспечить оперативное пресечение каналов зарубежного финансирования физических лиц и организаций, причастных к осуществлению деструктивной деятельности". Кроме этого, требуется "способствовать активному участию патриотически настроенных общественных объединений и граждан в подготовке и проведении массовых общественно-политических мероприятий". Помимо этого, секретарь СБ заявил о необходимости "усилить в округе работу по укреплению общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственных основ, культуры, сохранению исторической памяти, в том числе оказывая меры государственной поддержки соответствующим проектам". "Прошу также руководителей регионов, правоохранительных и надзорных органов обеспечить контроль за оперативной обстановкой, незамедлительно реагировать на любые попытки провоцирования напряженности в регионах, свести к минимуму возможность деструктивных сил влиять на население", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922747276.html
https://ria.ru/20231113/dagestan-1909254158.html
https://ria.ru/20240119/chechnya-1922409191.html
северный кавказ
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_03e231a1c185305561ed56280ec023da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северный кавказ, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северный Кавказ, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Украина
Патрушев призвал не допускать вербовки жителей Северного Кавказа украинцами

Патрушев поручил оперативно выявлять попытки вербовки украинцами жителей Кавказа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал не допускать попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей Северного Кавказа для совершения терактов и диверсий, а также оперативно выявлять агентов иностранных спецслужб, работающих на раскачку обстановки в этой части России.
На совещании в Магасе он заявил о необходимости сосредоточиться на приоритетных задачах "в целях повышения эффективности работы по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран на территории Северо-Кавказского федерального округа".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"
22 января, 12:53
"Выявлять и оперативно пресекать деятельность агентов и пособников спецслужб иностранных государств, а также подконтрольных им некоммерческих организаций, нацеленных на разжигание протестных настроений в обществе и инспирирование идей сепаратизма. Не допустить активизации террористической деятельности на территории округа, в том числе попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей округа для совершения террористических актов и диверсий", - сказал Патрушев. Также надо "обеспечить оперативное пресечение каналов зарубежного финансирования физических лиц и организаций, причастных к осуществлению деструктивной деятельности".
Кроме этого, требуется "способствовать активному участию патриотически настроенных общественных объединений и граждан в подготовке и проведении массовых общественно-политических мероприятий".
Дагестан - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО
13 ноября 2023, 22:30
Помимо этого, секретарь СБ заявил о необходимости "усилить в округе работу по укреплению общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственных основ, культуры, сохранению исторической памяти, в том числе оказывая меры государственной поддержки соответствующим проектам".
"Прошу также руководителей регионов, правоохранительных и надзорных органов обеспечить контроль за оперативной обстановкой, незамедлительно реагировать на любые попытки провоцирования напряженности в регионах, свести к минимуму возможность деструктивных сил влиять на население", - резюмировал Патрушев.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
На Украине будут заочно судить спикера парламента Чечни
19 января, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверный КавказРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала