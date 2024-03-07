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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты - РИА Новости, 07.03.2024
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17:33 07.03.2024 (обновлено: 19:11 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/valyuta-1931791514.html
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты - РИА Новости, 07.03.2024
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:33
2024-03-07T19:11
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора."Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", — заявили в ЦБ.Для тех, чьи счета или вклады были созданы до 9 марта 2022 года, продолжает действовать лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 мск указанной даты. Он установлен на уровне десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что ранее эта опция не использовалась.Отмечается, что остальные деньги можно снять в рублях, но сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022-го. Деньги, которые положили после этой даты, можно получить по курсу банка на дату выдачи.Помимо этого, Банк России продлил на полгода запрет для банков брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, но сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.Для юридических лиц — нерезидентов выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах до 9 сентября недоступна, по другим валютам ограничений нет.В прошлый раз регулятор продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 марта 2024 года. Тогда это решение объяснили санкциями США и ЕС, не позволяющими российским финансовым институтам закупать валюту на Западе.
https://ria.ru/20240227/stavki-1929871895.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сша, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Россия
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", — заявили в ЦБ.
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Для тех, чьи счета или вклады были созданы до 9 марта 2022 года, продолжает действовать лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 мск указанной даты. Он установлен на уровне десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что ранее эта опция не использовалась.
Отмечается, что остальные деньги можно снять в рублях, но сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022-го. Деньги, которые положили после этой даты, можно получить по курсу банка на дату выдачи.
Помимо этого, Банк России продлил на полгода запрет для банков брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, но сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.
Для юридических лиц — нерезидентов выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах до 9 сентября недоступна, по другим валютам ограничений нет.
В прошлый раз регулятор продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 марта 2024 года. Тогда это решение объяснили санкциями США и ЕС, не позволяющими российским финансовым институтам закупать валюту на Западе.
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