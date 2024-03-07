https://ria.ru/20240307/ukraine-1931837806.html

Кулеба призвал Запад прислать на Украину военные тренировочные миссии

Кулеба призвал Запад прислать на Украину военные тренировочные миссии - РИА Новости, 07.03.2024

Кулеба призвал Запад прислать на Украину военные тренировочные миссии

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад прислать на Украину военные тренировочные миссии и ускорить поддержку Киева, сообщает в четверг... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:16

2024-03-07T22:16

2024-03-07T22:16

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад прислать на Украину военные тренировочные миссии и ускорить поддержку Киева, сообщает в четверг пресс-служба министерства. "Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах на Украине, а не за рубежом, нужно создавать соответствующие возможности на Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать на Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения", - такое заявление сделал Кулеба во время видеоконференции, инициированной Францией, сообщает пресс-служба на сайте ведомства. Он также подчеркнул необходимость скорейшего наращивания темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины. Кулеба также призвал западных партнеров рассмотреть предложение о производстве артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности на территории Украины. "Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах", - резюмировал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, франция