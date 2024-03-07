https://ria.ru/20240307/ukraine-1931835406.html
Слуцкий отреагировал на заявление Макрона о поддержке Украины
Слуцкий отреагировал на заявление Макрона о поддержке Украины - РИА Новости, 07.03.2024
Слуцкий отреагировал на заявление Макрона о поддержке Украины
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент Франции Эммануэль Макрон уже второй раз своими заявлениями пытается снять... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:46
2024-03-07T21:46
2024-03-07T21:53
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент Франции Эммануэль Макрон уже второй раз своими заявлениями пытается снять "эмбарго" на развязывание масштабных военных действий на Европейском континенте с прогнозируемым переходом в Третью мировую. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. "Президент Франции уже второй раз своими заявлениями пытается снять "эмбарго" на развязывание масштабных военных действий на Европейском континенте с прогнозируемым переходом в Третью мировую, где победителей быть не может", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что такие заявления отнюдь не лучшим образом характеризуют "лидера" нации, "готового ради американских интересов рисковать жизнями сограждан". "Макрон зря примеряет "эполеты" Наполеона, от убийственных для цивилизации последствий глобального противостояния не спасет ни дядя Сэм, ни остров Святой Елены", - добавил депутат. Парламентарий подчеркнул, что ему жаль простых европейцев, которые могут стать жертвами политики своих ""политических элит" - бездарных, продажных и безответственных".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, франция, европа, украина, леонид слуцкий (политик), эммануэль макрон, госдума рф
В мире, Франция, Европа, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Слуцкий отреагировал на заявление Макрона о поддержке Украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент Франции Эммануэль Макрон уже второй раз своими заявлениями
пытается снять "эмбарго" на развязывание масштабных военных действий на Европейском континенте с прогнозируемым переходом в Третью мировую.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины
"нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV.
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"Президент Франции уже второй раз своими заявлениями пытается снять "эмбарго" на развязывание масштабных военных действий на Европейском континенте с прогнозируемым переходом в Третью мировую, где победителей быть не может", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что такие заявления отнюдь не лучшим образом характеризуют "лидера" нации, "готового ради американских интересов рисковать жизнями сограждан".
"Макрон зря примеряет "эполеты" Наполеона, от убийственных для цивилизации последствий глобального противостояния не спасет ни дядя Сэм, ни остров Святой Елены", - добавил депутат. Парламентарий подчеркнул, что ему жаль простых европейцев, которые могут стать жертвами политики своих ""политических элит" - бездарных, продажных и безответственных".
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