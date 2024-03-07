https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

В Турции заявили о неприятностях от торговли с Россией в условиях санкций

В Турции заявили о неприятностях от торговли с Россией в условиях санкций - РИА Новости, 07.03.2024

В Турции заявили о неприятностях от торговли с Россией в условиях санкций

Заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир заявил газете Aydınlık, что торговля с Россией в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T09:33

2024-03-07T09:33

2024-03-07T09:42

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реакция на санкции

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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир заявил газете Aydınlık, что торговля с Россией в условиях жесткого санкционного давления США на Анкару, принесет "большие неприятности" турецкой экономике, при этом политик назвал "бульварными" публикации об угрозах американской стороной турецким экспортерам. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек в интервью РИА Новости призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Россией, по его словам, экономика находится в тупике из-за платёжных проблем между Анкарой и Москвой. "Некоторые вещи, которые вы говорите о России, являются бульварными. Мы не можем делать из этого политику. Это делается с помощью дипломатии и агентов. Но есть и такой факт: США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список 7 компаний. Поэтому кажется, что торговля с Россией принесет неприятности нам в целом и турецкой экономике", - заявил Демир. Издание ранее сообщило, что ряд турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против чиновников США, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией.

https://ria.ru/20240303/eksport-1930781161.html

https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, турция, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции