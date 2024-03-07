https://ria.ru/20240307/trenazhery-1931723468.html

Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами

Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами - РИА Новости, 07.03.2024

Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами

Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:27

2024-03-07T14:27

2024-03-07T14:28

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

ил-96

ту-214

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "У нас сейчас выпускается Ту-214… В связи с вашим решением сейчас восстанавливается производство Ил-96 - там нужны тренажёры, поэтому у нас решение – каждая партия самолётов, она идёт в одном заказе с тренажёрами", — сказал Шойгу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240307/letchiki-1931717199.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, ил-96, ту-214