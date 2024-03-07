Рейтинг@Mail.ru
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 07.03.2024 (обновлено: 14:28 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/trenazhery-1931723468.html
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами - РИА Новости, 07.03.2024
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами
Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:27
2024-03-07T14:28
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
ил-96
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132368/09/1323680923_28:0:2172:1206_1920x0_80_0_0_c44b44d0ff5ad2e351482b9f9e7898f7.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "У нас сейчас выпускается Ту-214… В связи с вашим решением сейчас восстанавливается производство Ил-96 - там нужны тренажёры, поэтому у нас решение – каждая партия самолётов, она идёт в одном заказе с тренажёрами", — сказал Шойгу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20240307/letchiki-1931717199.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132368/09/1323680923_296:0:1904:1206_1920x0_80_0_0_8c0bac3e2f3a72465cc2cabd1242a751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, ил-96, ту-214
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ил-96, Ту-214
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами

Шойгу: все самолёты для ВКС РФ будут выпускаться с тренажёрами для них

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПилот в кабине бомбардировщика-ракетоносеца Ту-22 М3 ВКС РФ
Пилот в кабине бомбардировщика-ракетоносеца Ту-22 М3 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Пилот в кабине бомбардировщика-ракетоносеца Ту-22 М3 ВКС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас сейчас выпускается Ту-214… В связи с вашим решением сейчас восстанавливается производство Ил-96 - там нужны тренажёры, поэтому у нас решение – каждая партия самолётов, она идёт в одном заказе с тренажёрами", — сказал Шойгу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям
Вчера, 14:05
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинИл-96Ту-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала