https://ria.ru/20240307/trenazhery-1931723468.html
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами - РИА Новости, 07.03.2024
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами
Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:27
2024-03-07T14:27
2024-03-07T14:28
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
ил-96
ту-214
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Все самолёты для Минобороны России, которые строятся сейчас и в будущем, будут выпускаться, в частности Ил-96 и Ту-214, вместе с соответствующими тренажёрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "У нас сейчас выпускается Ту-214… В связи с вашим решением сейчас восстанавливается производство Ил-96 - там нужны тренажёры, поэтому у нас решение – каждая партия самолётов, она идёт в одном заказе с тренажёрами", — сказал Шойгу в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20240307/letchiki-1931717199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, ил-96, ту-214
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ил-96, Ту-214
Все самолеты для ВКС будут выпускать с тренажерами
Шойгу: все самолёты для ВКС РФ будут выпускаться с тренажёрами для них