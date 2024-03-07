https://ria.ru/20240307/tramp-1931625251.html

Сийярто назвал показательным уголовное преследование Трампа

Сийярто назвал показательным уголовное преследование Трампа - РИА Новости, 07.03.2024

Сийярто назвал показательным уголовное преследование Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости назвал судебное преследование Дональда Трампа в США показательным в контексте подхода либеральных сил. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:27

2024-03-07T07:27

2024-03-07T07:27

в мире

венгрия

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дональд трамп

петер сийярто

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ООН, 7 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости назвал судебное преследование Дональда Трампа в США показательным в контексте подхода либеральных сил. Он подчеркнул, что в Венгрии "не хотят указывать американцам, кого выбирать, а кого нет", и полностью уважают право американцев выбирать своего президента. "Если бы это случилось с либеральным кандидатом где бы то ни было в мире, все международные организации бросились бы туда, поставили бы под вопрос природу демократии, права человека, основы демократической политической системы в данной стране. Но теперь, когда патриотический, правый консервативный лидер подвергается юридическим пыткам, весь международный либеральный мейнстрим создает вокруг этого такой контекст, как будто это нормально", - сказал Сийярто. "Посмотрите, что происходит в Европе - например, во время недавних выборов в Словакии. Один из главных кандидатов партии, которого арестовали за пару недель до выборов. Это совпадение? Да бросьте. Или лидер Республики Сербской в Боснии и Герцеговине находится под угрозой попадания в санкционный список. Это совпадение? Бросьте", - указал он. Сийярто напомнил, "как вся международная либеральная пресса праздновала победу партии господина Туска в Польше". "Посмотрите, как ни слова не говорят о том, что сделано с общественным телевидении в Польше. Никто не говорит ни слова. Мы в Венгрии подвергаемся юридическим пыткам последние 14 лет с момента прихода к власти за каждый наш шаг, каким бы он ни был, и (взгляните - ред.) на сцены, которые мы видели в Польше, как правительство захватило власть в общественной телерадиокомпании. И никто не задавал простого вопроса, нормально это или нет", - отметил глава МИД. По его словам, "это очень показательно". "И это очень похоже на то, что происходит здесь, в США", - добавил он. "Итак, если вы патриотическая партия, патриотический лидер, консервативное правое крыло, вам придется столкнуться с попустительством международного сообщества, когда дело доходит до юридических пыток против вас", - отметил он. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240307/vengriya-1931623784.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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польша

сша

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в мире, венгрия, польша, сша, дональд трамп, петер сийярто