https://ria.ru/20240307/tovarooborot-1931622603.html

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 9,3 процента

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 9,3 процента - РИА Новости, 07.03.2024

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 9,3 процента

Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:49

2024-03-07T06:49

2024-03-07T06:49

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 16,808 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 12,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,7%, составив 20,202 миллиарда долларов. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, россия