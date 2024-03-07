https://ria.ru/20240307/tets-1931617842.html

На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел - РИА Новости, 07.03.2024

На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

Первый котел запустили на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, готовятся к запуску еще два, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:13

2024-03-07T05:13

2024-03-07T05:33

россия

республика тыва

владислав ховалыг

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Первый котел запустили на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, готовятся к запуску еще два, сообщил в четверг глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале."На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу. Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску еще два котла. Сейчас проводится обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта", - написал глава Тувы.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме."Выполнены работы по восстановлению кабелей энергоснабжения механизмов и по временной схеме организовано подача топлива. Обеспечивается подача тепла на магистральную теплотрассу города. Второй котел готовим к запуску сегодня. Выполняем работы по дефектовке и возможности топливоподачи для увеличения подачи топлива", - приводятся слова министра в Telegram-канале правительства Тувы.Как уточнил министр, в аварийно-восстановительных работах участвуют специалисты из нескольких городов и сел республики, также прибыла мобильная котельная мощностью 3,5 МВт из Хакасии.В настоящее время готовятся места установки мобильных котлов на тепловых квартальных сетях. Сегодня ожидаются котлы из Москвы, Кемерово, Новосибирска и Красноярска. Прибывает дополнительное оборудование из Москвы, Новосибирска и других городов.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931539620.html

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россия, республика тыва, владислав ховалыг, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия