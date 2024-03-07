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На Северном Кавказе предотвратили 16 терактов за год - РИА Новости, 07.03.2024
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13:42 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708592.html
На Северном Кавказе предотвратили 16 терактов за год
На Северном Кавказе предотвратили 16 терактов за год - РИА Новости, 07.03.2024
На Северном Кавказе предотвратили 16 терактов за год
В 2023 году на Северном Кавказе удалось предотвратить 16 терактов, пресечена деятельность почти полутора сотен групп, куда входили сторонники международных... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:42
2024-03-07T13:42
северный кавказ
россия
магас
николай патрушев
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАГАС, 7 мар — РИА Новости. В 2023 году на Северном Кавказе удалось предотвратить 16 терактов, пресечена деятельность почти полутора сотен групп, куда входили сторонники международных террористических организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Страны коллективного Запада активно используют международные террористические организации для обострения общественно-политической ситуации. Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп – сторонников международных террористических организаций. Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов", — сказал Патрушев в Магасе на совещании во вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
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северный кавказ, россия, магас, николай патрушев, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Северный Кавказ, Россия, Магас, Николай Патрушев, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Северном Кавказе предотвратили 16 терактов за год

Патрушев сообщил о предотвращении 16 терактов на Северном Кавказе в 2023 году

© ФСБ РФРабота ФСБ. Кадр из видео
Работа ФСБ. Кадр из видео
© ФСБ РФ
Работа ФСБ. Кадр из видео
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МАГАС, 7 мар — РИА Новости. В 2023 году на Северном Кавказе удалось предотвратить 16 терактов, пресечена деятельность почти полутора сотен групп, куда входили сторонники международных террористических организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Страны коллективного Запада активно используют международные террористические организации для обострения общественно-политической ситуации. Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп – сторонников международных террористических организаций. Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов", — сказал Патрушев в Магасе на совещании во вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
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Северный КавказРоссияМагасНиколай ПатрушевБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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