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Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин
Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:04
2024-03-07T15:04
2024-03-07T15:05
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин. "То же самое касается многих других женщин, которые выполняют боевые задачи там (в зоне СВО - ред.), я просто знаю это, я с ними общался. Они считают своим долгом быть там, они служат родине. Это их призвание и это такой внутренний жизненный порыв", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин
Путин назвал отъезд женщин на работу в зону спецоперации их внутренним порывом
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То же самое касается многих других женщин, которые выполняют боевые задачи там (в зоне СВО - ред.), я просто знаю это, я с ними общался. Они считают своим долгом быть там, они служат родине. Это их призвание и это такой внутренний жизненный порыв", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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