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Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 07.03.2024 (обновлено: 15:05 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/svo-1931736468.html
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин
Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:04
2024-03-07T15:05
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин. "То же самое касается многих других женщин, которые выполняют боевые задачи там (в зоне СВО - ред.), я просто знаю это, я с ними общался. Они считают своим долгом быть там, они служат родине. Это их призвание и это такой внутренний жизненный порыв", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин

Путин назвал отъезд женщин на работу в зону спецоперации их внутренним порывом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То же самое касается многих других женщин, которые выполняют боевые задачи там (в зоне СВО - ред.), я просто знаю это, я с ними общался. Они считают своим долгом быть там, они служат родине. Это их призвание и это такой внутренний жизненный порыв", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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