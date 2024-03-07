https://ria.ru/20240307/svo-1931736468.html

Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин

Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024

Женщины в зоне СВО считают своим долгом быть там, заявил Путин

Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:04

2024-03-07T15:04

2024-03-07T15:05

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Женщины, которые работают в зоне СВО, считают своим долгом быть там, это их призвание и внутренний порыв, заявил президент РФ Владимир Путин. "То же самое касается многих других женщин, которые выполняют боевые задачи там (в зоне СВО - ред.), я просто знаю это, я с ними общался. Они считают своим долгом быть там, они служат родине. Это их призвание и это такой внутренний жизненный порыв", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество