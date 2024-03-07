https://ria.ru/20240307/svo-1931728414.html
Российские войска улучшили позиции на Херсонском направлении
Российские войска улучшили позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
Российские войска улучшили позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении в результате боестолкновений заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 30 военных, 2 танка, станцию... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:41
2024-03-07T14:41
2024-03-07T14:48
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении в результате боестолкновений заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 30 военных, 2 танка, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-В" и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 65-ймеханизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-йбригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-В". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Запорожская область
Российские войска улучшили позиции на Херсонском направлении
МО: ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении