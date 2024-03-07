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Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 07.03.2024 (обновлено: 14:47 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/svo-1931727600.html
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:39
2024-03-07T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

МО: ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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