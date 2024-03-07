https://ria.ru/20240307/svo-1931727600.html

Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 07.03.2024

Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:39

2024-03-07T14:39

2024-03-07T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)