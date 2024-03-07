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Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:39
2024-03-07T14:39
2024-03-07T14:47
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безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
МО: ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении