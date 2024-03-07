https://ria.ru/20240307/svo-1931693518.html

Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО

Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО - РИА Новости, 07.03.2024

Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не показывать эмоции на встречах с военнослужащими специальной военной операции (СВО), но такие встречи РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:03

2024-03-07T13:03

2024-03-07T13:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

политика

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не показывать эмоции на встречах с военнослужащими специальной военной операции (СВО), но такие встречи для него наиболее эмоциональные."Наиболее такие яркие события - это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками с нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события эти встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, политика