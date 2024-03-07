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Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО
Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО - РИА Новости, 07.03.2024
Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО
Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не показывать эмоции на встречах с военнослужащими специальной военной операции (СВО), но такие встречи РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:03
2024-03-07T13:03
2024-03-07T13:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
политика
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не показывать эмоции на встречах с военнослужащими специальной военной операции (СВО), но такие встречи для него наиболее эмоциональные."Наиболее такие яркие события - это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками с нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события эти встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Политика
Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО
Путин назвал встречи с участниками СВО наиболее эмоциональными для себя
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не показывать эмоции на встречах с военнослужащими специальной военной операции (СВО), но такие встречи для него наиболее эмоциональные.
"Наиболее такие яркие события - это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками с нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события эти встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями", - сказал Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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