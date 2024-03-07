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Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году - РИА Новости, 07.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:22 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/svetofor-1931748554.html
Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году
Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году - РИА Новости, 07.03.2024
Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году
В 2024 году 25 перекрестков в Подмосковье оборудуют адаптивными светофорами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные регионального минтранса. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:22
2024-03-07T15:22
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В 2024 году 25 перекрестков в Подмосковье оборудуют адаптивными светофорами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные регионального минтранса.Каждый сигнальный фонарь светофор будет иметь индивидуальные настройки. Оборудование позволит оптимизировать движение и уменьшить количество автомобильных пробок, отметил глава ведомства Алексей Гержик.Транспортные объекты появятся на улице Горки Киовские в Лобне, на перекрестке улиц Сосновой и Чугунова в Раменском, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах и других округах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКруговое движение на пересечении Новокосинской и Городецкой улицы в Москве
Круговое движение на пересечении Новокосинской и Городецкой улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В 2024 году 25 перекрестков в Подмосковье оборудуют адаптивными светофорами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные регионального минтранса.
Каждый сигнальный фонарь светофор будет иметь индивидуальные настройки. Оборудование позволит оптимизировать движение и уменьшить количество автомобильных пробок, отметил глава ведомства Алексей Гержик.
Транспортные объекты появятся на улице Горки Киовские в Лобне, на перекрестке улиц Сосновой и Чугунова в Раменском, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах и других округах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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