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Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году

Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году - РИА Новости, 07.03.2024

Минтранс МО анонсировал установку светофоров на 25 перекрестках в 2024 году

В 2024 году 25 перекрестков в Подмосковье оборудуют адаптивными светофорами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные регионального минтранса. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:22

2024-03-07T15:22

2024-03-07T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В 2024 году 25 перекрестков в Подмосковье оборудуют адаптивными светофорами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные регионального минтранса.Каждый сигнальный фонарь светофор будет иметь индивидуальные настройки. Оборудование позволит оптимизировать движение и уменьшить количество автомобильных пробок, отметил глава ведомства Алексей Гержик.Транспортные объекты появятся на улице Горки Киовские в Лобне, на перекрестке улиц Сосновой и Чугунова в Раменском, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах и других округах.

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московская область (подмосковье)