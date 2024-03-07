https://ria.ru/20240307/strategiya-1931615958.html

"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен

"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024

"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен

Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T04:25

2024-03-07T04:25

2024-03-07T10:39

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флориан филиппо

евросоюз

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование «от нашего имени»! <...> Остерегайтесь европейской армии!" — предупредил политик.Филиппо выразил сомнение, что Евросоюз действительно станет учитывать интересы конкретных стран и граждан, объединений при принятии военных решений. По мнению лидера французской партии, оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен."Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!", — возмутился Филиппо.Во вторник Еврокомиссия опубликовала первую в истории Евросоюза оборонно-промышленную стратегию. План предполагает активное развитие общих оборонных проектов внутри блока: к 2030 году 40 процентов оборонных закупок стран ЕС должны проводиться на совместной основе. В стратегии также запланирована интеграция Украины в европейские военные инициативы.

https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html

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в мире, франция, европа, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия