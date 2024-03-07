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"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024
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04:25 07.03.2024 (обновлено: 10:39 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/strategiya-1931615958.html
"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен
"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024
"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен
Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T04:25
2024-03-07T10:39
в мире
франция
европа
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование «от нашего имени»! &lt;...&gt; Остерегайтесь европейской армии!" — предупредил политик.Филиппо выразил сомнение, что Евросоюз действительно станет учитывать интересы конкретных стран и граждан, объединений при принятии военных решений. По мнению лидера французской партии, оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен.&quot;Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!&quot;, — возмутился Филиппо.Во вторник Еврокомиссия опубликовала первую в истории Евросоюза оборонно-промышленную стратегию. План предполагает активное развитие общих оборонных проектов внутри блока: к 2030 году 40 процентов оборонных закупок стран ЕС должны проводиться на совместной основе. В стратегии также запланирована интеграция Украины в европейские военные инициативы.
https://ria.ru/20240228/shok-1930063391.html
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в мире, франция, европа, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия
"Боимся армии". Во Франции забили тревогу из-за решения фон дер Ляйен

Политик Филиппо: новая оборонная стратегия ЕС служит амбициям фон дер Ляйен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование «от нашего имени»! <...> Остерегайтесь европейской армии!" — предупредил политик.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Безумное заявление фон дер Ляйен о России вызвало шок во Франции
28 февраля, 18:25
Филиппо выразил сомнение, что Евросоюз действительно станет учитывать интересы конкретных стран и граждан, объединений при принятии военных решений. По мнению лидера французской партии, оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен.
«

"Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!", — возмутился Филиппо.

Во вторник Еврокомиссия опубликовала первую в истории Евросоюза оборонно-промышленную стратегию. План предполагает активное развитие общих оборонных проектов внутри блока: к 2030 году 40 процентов оборонных закупок стран ЕС должны проводиться на совместной основе. В стратегии также запланирована интеграция Украины в европейские военные инициативы.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Гитлер думал как ты". В Сети шокированы заявлением фон дер Ляйен в Киеве
24 февраля, 16:07
 
В миреФранцияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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