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Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ
Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2024
Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1 процент почти до 850... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T04:05
2024-03-07T04:05
2024-03-07T04:05
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1 процент почти до 850 миллиардов долларов, но сократит траты на истребители пятого поколения F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Вирджиния", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1% до 849,8 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году", - говорится в публикации. Как отмечается, в планы Белого дома на будущий финансовый год, который начнется в США с 1 октября 2024 года, входило большее увеличение бюджета Пентагона, однако американская администрация остается ограничена сделкой с конгрессом по повышению потолка государственного долга. По данным издания, в новом году планируется меньше потратить на программу истребителей пятого поколения F-35 и на закупки многоцелевых атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Из-за меньших ассигнований, как ожидается, будет снижено число закупаемых F-35 с 83 до 70 истребителей. Что касается атомных подводных лодок, то будут размещены контракты на строительство шести субмарин вместо семи. Совокупно траты Пентагона будут на 10 миллиардов долларов меньше, чем администрация планировала запросить изначально. Так, Белый дом будет просить у конгресса 167,5 миллиарда долларов на закупку вооружений вместо первоначального плана в 175,3 миллиарда долларов, а также - 143,2 миллиарда долларов на исследования и разработки вместо ранее ожидавшихся 145 миллиардов долларов. Сумма расходов, как уточняется, не будет затрагивать траты на программы ядерных вооружений, проводимые минэнерго США.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ
Bloomberg: Байден хочет увеличить бюджет Пентагона, но снизить траты на самолеты
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1 процент почти до 850 миллиардов долларов, но сократит траты на истребители пятого поколения F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Вирджиния", сообщает Bloomberg
со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1% до 849,8 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году", - говорится в публикации.
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Как отмечается, в планы Белого дома на будущий финансовый год, который начнется в США с 1 октября 2024 года, входило большее увеличение бюджета Пентагона, однако американская администрация остается ограничена сделкой с конгрессом по повышению потолка государственного долга.
По данным издания, в новом году планируется меньше потратить на программу истребителей пятого поколения F-35 и на закупки многоцелевых атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Из-за меньших ассигнований, как ожидается, будет снижено число закупаемых F-35 с 83 до 70 истребителей. Что касается атомных подводных лодок, то будут размещены контракты на строительство шести субмарин вместо семи.
Совокупно траты Пентагона будут на 10 миллиардов долларов меньше, чем администрация планировала запросить изначально. Так, Белый дом будет просить у конгресса 167,5 миллиарда долларов на закупку вооружений вместо первоначального плана в 175,3 миллиарда долларов, а также - 143,2 миллиарда долларов на исследования и разработки вместо ранее ожидавшихся 145 миллиардов долларов.
Сумма расходов, как уточняется, не будет затрагивать траты на программы ядерных вооружений, проводимые минэнерго США.
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