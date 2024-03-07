https://ria.ru/20240307/srok-1931818164.html

Жителю Калининграда дали срок в колонии за насилие над падчерицей и детьми

Жителю Калининграда дали срок в колонии за насилие над падчерицей и детьми - РИА Новости, 07.03.2024

Жителю Калининграда дали срок в колонии за насилие над падчерицей и детьми

Суд в Калининграде приговорил к 24,6 года колонии строгого режима мужчину, который длительное время совершал преступления против половой неприкосновенности... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:40

2024-03-07T19:40

2024-03-07T19:40

происшествия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

КАЛИНИНГРАД, 7 мар — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к 24,6 года колонии строгого режима мужчину, который длительное время совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и четырех своих детей, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что подсудимый М. на протяжении длительного времени – с 2009 по 2021 годы – совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы, которой на момент совершения первого преступления исполнилось шесть лет, и четверых собственных детей, фиксируя все происходящее на камеру мобильного телефона, а также он делал записи о совершенных преступлениях в личном дневнике. "Приговором Центрального районного суда М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. После отбытия основного наказания он ещё 1 год 9 месяцев будет ограничен в свободе", - говорится в сообщении. О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетние были изъяты из семьи. Родители за ними не ухаживали и практически не кормили. Детей поместили в специализированный центр. До этого времени они боялись рассказать о произошедшем. "В отношении М. судом назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях в исправительном учреждении", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый вину признал. В счет компенсации морального вреда с М. взысканы по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого из несовершеннолетних детей.

https://ria.ru/20231215/srok-1915945001.html

https://ria.ru/20240208/podrostok-1926257102.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград