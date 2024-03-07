https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931728215.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных - РИА Новости, 07.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных
Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:41
2024-03-07T14:41
2024-03-07T23:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника, Киев потерял при этом до 160 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Водяного в ДНР отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, киев, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Старомайорское
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных
МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных