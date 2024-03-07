https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931728215.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных - РИА Новости, 07.03.2024

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных

Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:41

2024-03-07T14:41

2024-03-07T23:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

киев

старомайорское

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника, Киев потерял при этом до 160 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Водяного в ДНР отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия, киев, старомайорское