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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 07.03.2024 (обновлено: 23:55 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931728215.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных - РИА Новости, 07.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных
Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:41
2024-03-07T23:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
киев
старомайорское
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника, Киев потерял при этом до 160 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Водяного в ДНР отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, киев, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Старомайорское
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки на южнодонецком направлении отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника, Киев потерял при этом до 160 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Запад превращает поражение Украины в свое собственное
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Отмечается, что в районе Водяного в ДНР отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКиевСтаромайорское
 
 
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