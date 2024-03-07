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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
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14:39 07.03.2024 (обновлено: 16:05 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931727507.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
За минувшие сутки российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, ВСУ потеряли там около 400 военнослужащих, следует из сводки... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:39
2024-03-07T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
авдеевка
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, ВСУ потеряли там около 400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, группировка "Центр" отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского и Розовки, а также семь контратак в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.Потери украинских войск составили примерно 390 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и САУ "Гвоздика". Уничтожен также полевой склад боеприпасов.На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), а также отразила шесть контратак 57-й мотопехотной бригады в районе Синьковки (Харьковская область). Противник потерял около 40 солдат, два автомобиля и САУ "Гвоздика".На Донецком направлении Южная группировка также заняла более выгодные рубежи, отразив атаку 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и нанеся поражение 24-й, 28-й, 33-й механизированным, 79-й и 92-й десантно-штурмовым бригадам. Потери украинской армии составили: около 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов. На Южнодонецком направлении группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю. Ее подразделения нанесли огневое поражение скоплениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Шевченко, Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область), а также отразили контратаку 72-й механизированной бригады. ВСУ потеряли примерно 160 человек, два бронетранспортера, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".На Херсонском направлении группировка "Днепр" заняла более выгодные позиции и нанесла поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригадам, 35-й бригаде морской пехоты и 15-й бригаде Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область). Потери противника составили: около 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, американская артсистема М777 и станция РЭБ "Анклав-В". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары, поразив живую силу и технику противника в 109 районах, склад топлива и пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады. Силы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиационную бомбу AASM Hammer, а также 123 дрона.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931644773.html
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

МО: на Авдеевском направлении группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, ВСУ потеряли там около 400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
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Кроме того, группировка "Центр" отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского и Розовки, а также семь контратак в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.
Потери украинских войск составили примерно 390 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и САУ "Гвоздика". Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
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На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), а также отразила шесть контратак 57-й мотопехотной бригады в районе Синьковки (Харьковская область). Противник потерял около 40 солдат, два автомобиля и САУ "Гвоздика".
На Донецком направлении Южная группировка также заняла более выгодные рубежи, отразив атаку 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и нанеся поражение 24-й, 28-й, 33-й механизированным, 79-й и 92-й десантно-штурмовым бригадам. Потери украинской армии составили: около 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов.
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю. Ее подразделения нанесли огневое поражение скоплениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Шевченко, Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область), а также отразили контратаку 72-й механизированной бригады. ВСУ потеряли примерно 160 человек, два бронетранспортера, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".
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На Херсонском направлении группировка "Днепр" заняла более выгодные позиции и нанесла поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригадам, 35-й бригаде морской пехоты и 15-й бригаде Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область). Потери противника составили: около 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, американская артсистема М777 и станция РЭБ "Анклав-В". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары, поразив живую силу и технику противника в 109 районах, склад топлива и пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.
Силы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиационную бомбу AASM Hammer, а также 123 дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФАвдеевка
 
 
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