https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931727337.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 военных - РИА Новости, 07.03.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 военных

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 200 военнослужащих, три танка,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:38

2024-03-07T14:38

2024-03-07T23:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 200 военнослужащих, три танка, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа ДНР нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 33-й механизированных,79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ."Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, украина