https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931706864.html
Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин
Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024
Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что его указание не посылать в зону специальной военной операции девушек-корреспондентов не сработало, так как... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:35
2024-03-07T13:35
2024-03-07T13:52
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его указание не посылать в зону специальной военной операции девушек-корреспондентов не сработало, так как некоторые поехали добровольно, другие захотели уволиться. "Для примера скажу о журналистах, о военных корреспондентах. Я вот вижу, в том числе девушек - на переднем крае прямо они там функционируют, исполняют свой журналистский долг. И я дал указание руководителям основных каналов - их оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин? Значит, это к чему привело: они взяли отпуск и поехали туда сами", - рассказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Президент отметил, что руководители каналов также ему рассказали, что некоторые девушки-корреспонденты были готовы уволиться, но все равно поехать на СВО.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин
Путин: многие девушки-журналистки поехали в зону спецоперации добровольно
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его указание не посылать в зону специальной военной операции девушек-корреспондентов не сработало, так как некоторые поехали добровольно, другие захотели уволиться.
"Для примера скажу о журналистах, о военных корреспондентах. Я вот вижу, в том числе девушек - на переднем крае прямо они там функционируют, исполняют свой журналистский долг. И я дал указание руководителям основных каналов - их оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин? Значит, это к чему привело: они взяли отпуск и поехали туда сами", - рассказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент отметил, что руководители каналов также ему рассказали, что некоторые девушки-корреспонденты были готовы уволиться, но все равно поехать на СВО.
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