https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931706864.html

Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин

Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин - РИА Новости, 07.03.2024

Указание не посылать на СВО корреспонденток не сработало, заявил Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что его указание не посылать в зону специальной военной операции девушек-корреспондентов не сработало, так как... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:35

2024-03-07T13:35

2024-03-07T13:52

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его указание не посылать в зону специальной военной операции девушек-корреспондентов не сработало, так как некоторые поехали добровольно, другие захотели уволиться. "Для примера скажу о журналистах, о военных корреспондентах. Я вот вижу, в том числе девушек - на переднем крае прямо они там функционируют, исполняют свой журналистский долг. И я дал указание руководителям основных каналов - их оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин? Значит, это к чему привело: они взяли отпуск и поехали туда сами", - рассказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Президент отметил, что руководители каналов также ему рассказали, что некоторые девушки-корреспонденты были готовы уволиться, но все равно поехать на СВО.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность