https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931617277.html

Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 07.03.2024

Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

Экипаж ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении поразил опорные пункты и живую силу ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:04

2024-03-07T05:04

2024-03-07T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении поразил опорные пункты и живую силу ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. 'Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, поразила опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф