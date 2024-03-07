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Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 07.03.2024
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05:04 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931617277.html
Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 07.03.2024
Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
Экипаж ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении поразил опорные пункты и живую силу ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:04
2024-03-07T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении поразил опорные пункты и живую силу ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. 'Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, поразила опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

МО: экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении поразил опорные пункты и живую силу ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ.
'Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, поразила опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях.
По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
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