https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931617155.html

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 07.03.2024

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:02

2024-03-07T05:02

2024-03-07T10:18

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ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп пехоты ВСУ на Северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт тульских десантников", — сообщили в МО РФ. Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район стрельбы. "После проведения корректировки боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили скопление пехоты противника", — дополнили в Минобороны.

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность