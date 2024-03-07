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Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 07.03.2024
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:02
2024-03-07T05:02
2024-03-07T10:18
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ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп пехоты ВСУ на Северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт тульских десантников", — сообщили в МО РФ. Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район стрельбы. "После проведения корректировки боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили скопление пехоты противника", — дополнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении
МО: артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении
ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп пехоты ВСУ на Северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт тульских десантников", — сообщили в МО РФ.
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Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район стрельбы. "После проведения корректировки боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили скопление пехоты противника", — дополнили в Минобороны.