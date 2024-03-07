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Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве

Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 07.03.2024

Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве

Спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщила пресс служба МЧС России. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:48

2024-03-07T05:48

2024-03-07T09:29

происшествия

красноярск

кызыл

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

владислав ховалыг

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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщила пресс служба МЧС России.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов."В столице Тувы самолет принял на борт восемь пострадавших в результате происшествия на ТЭЦ. Комиссией врачей, прибывших из Москвы, был проведен тщательный осмотр всех пострадавших, после которого на консилиуме было принято решение транспортировать восемь тяжело больных в лечебные учреждения города Красноярска", - говорится в сообщении.Уточняется, что на борту самолета больных сопровождают медицинский персонал отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и родственники.По данным правительства Красноярского края, пострадавшие будут проходить лечение в ожоговом центре Краевой клинической больницы.В свою очередь, глава республики Тува Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале сообщает, что решение о транспортировке в специализированный ожоговый центр Краевой государственной клинической больницы восьмерых пострадавших принято после консилиума с участием врачей многопрофильной бригады специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, прибывших ночью в Туву.По словам Ховалыга, еще семеро пострадавших продолжают лечение в Республиканской больнице №1 в Туве. Ведутся также телемедицинские консультации со специалистами крупных научных учреждений Минздрава России.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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происшествия, красноярск, кызыл, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, владислав ховалыг