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Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 07.03.2024
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05:48 07.03.2024 (обновлено: 09:29 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/spetsbort-1931619810.html
Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве
Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 07.03.2024
Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве
Спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщила пресс служба МЧС России. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:48
2024-03-07T09:29
происшествия
красноярск
кызыл
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
владислав ховалыг
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщила пресс служба МЧС России.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов."В столице Тувы самолет принял на борт восемь пострадавших в результате происшествия на ТЭЦ. Комиссией врачей, прибывших из Москвы, был проведен тщательный осмотр всех пострадавших, после которого на консилиуме было принято решение транспортировать восемь тяжело больных в лечебные учреждения города Красноярска", - говорится в сообщении.Уточняется, что на борту самолета больных сопровождают медицинский персонал отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и родственники.По данным правительства Красноярского края, пострадавшие будут проходить лечение в ожоговом центре Краевой клинической больницы.В свою очередь, глава республики Тува Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале сообщает, что решение о транспортировке в специализированный ожоговый центр Краевой государственной клинической больницы восьмерых пострадавших принято после консилиума с участием врачей многопрофильной бригады специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, прибывших ночью в Туву.По словам Ховалыга, еще семеро пострадавших продолжают лечение в Республиканской больнице №1 в Туве. Ведутся также телемедицинские консультации со специалистами крупных научных учреждений Минздрава России.
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происшествия, красноярск, кызыл, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, владислав ховалыг
Происшествия, Красноярск, Кызыл, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Владислав Ховалыг
Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве

МЧС: спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими

© МЧС России/TelegramЭвакуация пострадавших на пожаре на ТЭЦ бортом Ил-76 МЧС России из Тывы в Красноярск
Эвакуация пострадавших на пожаре на ТЭЦ бортом Ил-76 МЧС России из Тывы в Красноярск
© МЧС России/Telegram
Эвакуация пострадавших на пожаре на ТЭЦ бортом Ил-76 МЧС России из Тывы в Красноярск
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 7 мар - РИА Новости. Спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщила пресс служба МЧС России.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов.
"В столице Тувы самолет принял на борт восемь пострадавших в результате происшествия на ТЭЦ. Комиссией врачей, прибывших из Москвы, был проведен тщательный осмотр всех пострадавших, после которого на консилиуме было принято решение транспортировать восемь тяжело больных в лечебные учреждения города Красноярска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту самолета больных сопровождают медицинский персонал отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и родственники.
По данным правительства Красноярского края, пострадавшие будут проходить лечение в ожоговом центре Краевой клинической больницы.
В свою очередь, глава республики Тува Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале сообщает, что решение о транспортировке в специализированный ожоговый центр Краевой государственной клинической больницы восьмерых пострадавших принято после консилиума с участием врачей многопрофильной бригады специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, прибывших ночью в Туву.
По словам Ховалыга, еще семеро пострадавших продолжают лечение в Республиканской больнице №1 в Туве. Ведутся также телемедицинские консультации со специалистами крупных научных учреждений Минздрава России.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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ПроисшествияКрасноярскКызылРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Владислав Ховалыг
 
 
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