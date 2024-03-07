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Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 07.03.2024
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20:46 07.03.2024
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Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 07.03.2024
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:46
2024-03-07T20:46
россия
абу-даби
оаэ
михаил богданов
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД. "Седьмого марта в рамках рабочей поездки в Абу-Даби специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сообщили в МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских связей, развивающихся в духе стратегического партнерства", - добавили в министерстве. Как отметили в МИД РФ, стороны также обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Абу-Даби в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
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россия, абу-даби, оаэ, михаил богданов, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Михаил Богданов, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества

МИД РФ: Богданов и президент ОАЭ Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление связей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД.
"Седьмого марта в рамках рабочей поездки в Абу-Даби специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сообщили в МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских связей, развивающихся в духе стратегического партнерства", - добавили в министерстве.
Как отметили в МИД РФ, стороны также обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Абу-Даби в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
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