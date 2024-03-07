https://ria.ru/20240307/sotrudnichestva-1931828145.html
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 07.03.2024
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:46
2024-03-07T20:46
2024-03-07T20:46
россия
абу-даби
оаэ
михаил богданов
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_afbf9467c287096e7649130166019950.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД. "Седьмого марта в рамках рабочей поездки в Абу-Даби специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сообщили в МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских связей, развивающихся в духе стратегического партнерства", - добавили в министерстве. Как отметили в МИД РФ, стороны также обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Абу-Даби в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
россия
абу-даби
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3f4b72f5337d0beeaa053854fda2a793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абу-даби, оаэ, михаил богданов, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Михаил Богданов, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества
МИД РФ: Богданов и президент ОАЭ Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление связей