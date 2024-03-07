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Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества

Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости, 07.03.2024

Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:46

2024-03-07T20:46

2024-03-07T20:46

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление российско-эмиратских связей, сообщили в российском МИД. "Седьмого марта в рамках рабочей поездки в Абу-Даби специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сообщили в МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских связей, развивающихся в духе стратегического партнерства", - добавили в министерстве. Как отметили в МИД РФ, стороны также обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Абу-Даби в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

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россия, абу-даби, оаэ, михаил богданов, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире