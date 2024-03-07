https://ria.ru/20240307/sobaka-1931755537.html
В Калининграде спасатели вытащили собаку из глубокого фонтана
В Калининграде спасатели вытащили собаку из глубокого фонтана - РИА Новости, 07.03.2024
В Калининграде спасатели вытащили собаку из глубокого фонтана
Сотрудники Калининградского поисково-спасательного отряда достали из фонтана собаку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за высоких гранитных стен,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:43
2024-03-07T15:43
2024-03-07T15:43
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КАЛИНИНГРАД, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники Калининградского поисково-спасательного отряда достали из фонтана собаку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за высоких гранитных стен, сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. "Сегодня утром... сотрудники поисково-спасательного отряда... Калининграда успели позаботиться ещё и об одном мохнатом товарище, который то ли в силу своей неуклюжести, то ли ещё по какой причине, оказался на грани гибели, упав в фонтан "Голубой ручеёк" на Верхнем озере", - говорится в сообщении. Выбраться самостоятельно из водоёма, обрамлённого гранитными набережными, животному было непросто. "Ему крупно повезло, что рядом оказались сердобольные прохожие, которые и позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Оказавшись на суше, собакен лишь вильнул хвостом и побежал дальше по своим важным собачьим делам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
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калининград
Хорошие новости, Калининград
В Калининграде спасатели вытащили собаку из глубокого фонтана
В Калининграде спасатели достали тонущую собаку из глубокого фонтана
КАЛИНИНГРАД, 7 мар - РИА Новости.
Сотрудники Калининградского поисково-спасательного отряда достали из фонтана собаку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за высоких гранитных стен, сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале
.
"Сегодня утром... сотрудники поисково-спасательного отряда... Калининграда успели позаботиться ещё и об одном мохнатом товарище, который то ли в силу своей неуклюжести, то ли ещё по какой причине, оказался на грани гибели, упав в фонтан "Голубой ручеёк" на Верхнем озере", - говорится в сообщении.
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Выбраться самостоятельно из водоёма, обрамлённого гранитными набережными, животному было непросто.
"Ему крупно повезло, что рядом оказались сердобольные прохожие, которые и позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Оказавшись на суше, собакен лишь вильнул хвостом и побежал дальше по своим важным собачьим делам", - говорится в сообщении.
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