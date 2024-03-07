Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 07.03.2024 (обновлено: 03:16 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/siyyarto-1931614443.html
Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным
Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным - РИА Новости, 07.03.2024
Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus", заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T03:03
2024-03-07T03:16
в мире
киев
германия
венгрия
петер сийярто
украина
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_61997f9038a9051b7c5ca6293b30e34b.jpg
ООН, 7 мар — РИА Новости, Алан Булкаты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus", заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию Шольца на разговор офицером бундесвера."Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа "Taurus" Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение", — сказал Сийрято.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Олаф Шольц пообещал провести тщательное и быстрое расследование утечки.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
киев
германия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-07T03:03
true
PT16M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2e489f5d395e2d41ecb2225b7bbef973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, германия, венгрия, петер сийярто, украина, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Киев, Германия, Венгрия, Петер Сийярто, Украина, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным

Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Украине ракеты Taurus разумным

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар — РИА Новости, Алан Булкаты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus", заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию Шольца на разговор офицером бундесвера.
"Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа "Taurus" Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение", — сказал Сийрято.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
Вчера, 08:00
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Олаф Шольц пообещал провести тщательное и быстрое расследование утечки.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки
5 марта, 08:00
 
В миреКиевГерманияВенгрияПетер СийяртоУкраинаОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала