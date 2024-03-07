https://ria.ru/20240307/siyyarto-1931614443.html

Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным

Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным - РИА Новости, 07.03.2024

Сийярто назвал решение Шольца не отправлять Киеву ракеты разумным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus", заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T03:03

2024-03-07T03:03

2024-03-07T03:16

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петер сийярто

украина

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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ООН, 7 мар — РИА Новости, Алан Булкаты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus", заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию Шольца на разговор офицером бундесвера."Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа "Taurus" Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение", — сказал Сийрято.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Олаф Шольц пообещал провести тщательное и быстрое расследование утечки.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-07T03:03 true PT16M45S

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в мире, киев, германия, венгрия, петер сийярто, украина, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост