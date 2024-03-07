https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931821556.html

Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО

Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО - РИА Новости, 07.03.2024

Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО

Швеция официально стала членом НАТО, обещает соблюдать ценности альянса и распределять обязательства, сообщил в четверг премьер-министр страны Ульф Кристерссон. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:56

2024-03-07T19:56

2024-03-07T19:56

в мире

швеция

нато

ульф кристерссон

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Швеция официально стала членом НАТО, обещает соблюдать ценности альянса и распределять обязательства, сообщил в четверг премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Госдепартамент США в четверг сообщил о том, что протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу. "Швеция теперь член НАТО. Спасибо всем вам, союзники, за то, что приветствуете нас в качестве 32 участника. Мы будем стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности, и мы будем соблюдать ценности Вашингтонского договора", - написал он в соцсети X. Премьер также сообщил о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс. Как передает агентство Блумберг, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш сообщила о том, что Стокгольм официально принял решение о вступлении в альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией. Поначалу Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.

https://ria.ru/20240307/nato-1931764795.html

https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html

https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато, ульф кристерссон