Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО
Кристерссон: Швеция, вступив в НАТО, обещает соблюдать ценности альянса
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Швеция официально стала членом НАТО, обещает соблюдать ценности альянса и распределять обязательства, сообщил в четверг премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Госдепартамент США в четверг сообщил о том, что протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу.
"Швеция теперь член НАТО. Спасибо всем вам, союзники, за то, что приветствуете нас в качестве 32 участника. Мы будем стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности, и мы будем соблюдать ценности Вашингтонского договора", - написал он в соцсети X. Премьер также сообщил о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс.
Как передает агентство Блумберг, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш сообщила о том, что Стокгольм официально принял решение о вступлении в альянс.
Поначалу Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.