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Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
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19:56 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931821556.html
Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО
Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО
Швеция официально стала членом НАТО, обещает соблюдать ценности альянса и распределять обязательства, сообщил в четверг премьер-министр страны Ульф Кристерссон. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:56
2024-03-07T19:56
в мире
швеция
нато
ульф кристерссон
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Швеция официально стала членом НАТО, обещает соблюдать ценности альянса и распределять обязательства, сообщил в четверг премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Госдепартамент США в четверг сообщил о том, что протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу. "Швеция теперь член НАТО. Спасибо всем вам, союзники, за то, что приветствуете нас в качестве 32 участника. Мы будем стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности, и мы будем соблюдать ценности Вашингтонского договора", - написал он в соцсети X. Премьер также сообщил о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс. Как передает агентство Блумберг, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш сообщила о том, что Стокгольм официально принял решение о вступлении в альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией. Поначалу Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.
https://ria.ru/20240307/nato-1931764795.html
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html
https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html
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в мире, швеция, нато, ульф кристерссон
В мире, Швеция, НАТО, Ульф Кристерссон
Премьер Швеции пообещал соблюдать ценности НАТО

Кристерссон: Швеция, вступив в НАТО, обещает соблюдать ценности альянса

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Швеция официально стала членом НАТО, обещает соблюдать ценности альянса и распределять обязательства, сообщил в четверг премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Госдепартамент США в четверг сообщил о том, что протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Как расширялась НАТО
Вчера, 17:13
"Швеция теперь член НАТО. Спасибо всем вам, союзники, за то, что приветствуете нас в качестве 32 участника. Мы будем стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности, и мы будем соблюдать ценности Вашингтонского договора", - написал он в соцсети X. Премьер также сообщил о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил Швеции официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс.
Как передает агентство Блумберг, министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш сообщила о том, что Стокгольм официально принял решение о вступлении в альянс.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией
Вчера, 11:42
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией.
Поначалу Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.
Военнослужащие ВС Швеции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
4 марта, 00:15
 
В миреШвецияНАТОУльф Кристерссон
 
 
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