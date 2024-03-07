https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931819236.html

Для России вступление Швеции в НАТО ничего не изменит, считает эксперт

Для России вступление Швеции в НАТО ничего не изменит, считает эксперт - РИА Новости, 07.03.2024

Для России вступление Швеции в НАТО ничего не изменит, считает эксперт

Для Москвы вступление Стокгольма в НАТО ничего не изменит, с военной точки зрения Швеция представляет собой "развалину", заявил РИА Новости военный эксперт Иван РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:46

2024-03-07T19:46

2024-03-07T19:46

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Для Москвы вступление Стокгольма в НАТО ничего не изменит, с военной точки зрения Швеция представляет собой "развалину", заявил РИА Новости военный эксперт Иван Коновалов. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу, сообщил в четверг госдеп США. Швеция становится 32-м членом альянса. "Швеция не та страна, которая могла бы выполнять все те стандарты НАТО, можно ее назвать "полуразваленной страной" благодаря усилиям этой бесконечной демократизации, которая переросла уже в сумасшествие. С военной точки зрения Швеция, конечно, представляет собой такую развалину… Ну, возможно, НАТО попытается что-то сделать, я имею в виду именно Вашингтон", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что военно-политическая ситуация в регионе, как и отношения России со Швецией, не изменятся. "Швеция всегда проводила пронатовскую политику, Швеция по самым разным направлениям работала в интересах США и Великобритании и, прежде всего, шведская разведка", - уточнил он. По его словам, такая позиция Стокгольма в отношении Москвы может быть связана с историческими событиями: "Когда-то они очень сильно получили по зубам под Полтавой". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240307/nato-1931764795.html

https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html

https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, швеция, нато, в мире