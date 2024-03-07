Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931797649.html
В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО
В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО
При вступлении Швеции в НАТО Россия будет вынуждена ответить на продвижение альянса усилением западной группировки войск, заявил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:04
2024-03-07T18:04
россия
швеция
москва
александр шендерюк-жидков
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. При вступлении Швеции в НАТО Россия будет вынуждена ответить на продвижение альянса усилением западной группировки войск, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу, сообщил в четверг американский госдеп. Швеция становится 32-м членом альянса. "Вступление Швеции в НАТО, конечно, не может не вызывать беспокойства. Швеция обладает довольно серьезной военной силой на континенте и ее нейтралитет долгие годы обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе", - сказал политик. Однако Россия не будет стоять в стороне от этих процессов и "будет вынуждена ответить на агрессивное продвижение НАТО усилением своей западной группировки войск", подчеркнул Шендерюк-Жидков. "Наша страна уже много веков обеспечивает безопасность мореплавания в Балтийском море и не допустит его односторонней милитаризации", - отметил сенатор. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
2024-03-07T18:04
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, москва, александр шендерюк-жидков, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Швеция, Москва, Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО

Сенатор: РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. При вступлении Швеции в НАТО Россия будет вынуждена ответить на продвижение альянса усилением западной группировки войск, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу, сообщил в четверг американский госдеп. Швеция становится 32-м членом альянса.
"Вступление Швеции в НАТО, конечно, не может не вызывать беспокойства. Швеция обладает довольно серьезной военной силой на континенте и ее нейтралитет долгие годы обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе", - сказал политик.
Однако Россия не будет стоять в стороне от этих процессов и "будет вынуждена ответить на агрессивное продвижение НАТО усилением своей западной группировки войск", подчеркнул Шендерюк-Жидков.
"Наша страна уже много веков обеспечивает безопасность мореплавания в Балтийском море и не допустит его односторонней милитаризации", - отметил сенатор.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 16:16
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
 
РоссияШвецияМоскваАлександр Шендерюк-ЖидковВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала