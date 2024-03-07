https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931797649.html

В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО

В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024

В Совфеде прокомментировали вступление Швеции в НАТО

При вступлении Швеции в НАТО Россия будет вынуждена ответить на продвижение альянса усилением западной группировки войск, заявил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:04

2024-03-07T18:04

2024-03-07T18:04

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александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. При вступлении Швеции в НАТО Россия будет вынуждена ответить на продвижение альянса усилением западной группировки войск, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу, сообщил в четверг американский госдеп. Швеция становится 32-м членом альянса. "Вступление Швеции в НАТО, конечно, не может не вызывать беспокойства. Швеция обладает довольно серьезной военной силой на континенте и ее нейтралитет долгие годы обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе", - сказал политик. Однако Россия не будет стоять в стороне от этих процессов и "будет вынуждена ответить на агрессивное продвижение НАТО усилением своей западной группировки войск", подчеркнул Шендерюк-Жидков. "Наша страна уже много веков обеспечивает безопасность мореплавания в Балтийском море и не допустит его односторонней милитаризации", - отметил сенатор. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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Как расширялась НАТО Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас. 2024-03-07T18:04 true PT1M42S

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россия, швеция, москва, александр шендерюк-жидков, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире