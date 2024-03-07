https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931752986.html

В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится

В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится - РИА Новости, 07.03.2024

В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, заявил РИА Новости, что для мира ничего не изменится, а Россия была к этому... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:37

2024-03-07T15:37

2024-03-07T15:37

в мире

швеция

россия

алексей чепа

госдума рф

нато

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, заявил РИА Новости, что для мира ничего не изменится, а Россия была к этому готова, при этом депутат отметил, что для Швеции наступила дата, когда ее руководство сделало серьезную ошибку. Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома. "Швеция полтора года вступала в Североатлантический альянс... Поэтому ничего от этого не изменится для мира в целом. Для нас, мы уже давно поняли, что это произойдёт", - сказал он. По мнению депутата, для Швеции наступила дата, когда ее руководство сделало серьезную ошибку. "Экономика Швеции и безопасность Швеции будут с сегодняшнего дня немножечко другой. Я имею в виду, что обязательства Швеции перед этим альянсом потребуют отчисления, содержания этой структуры", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html

швеция

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Кирилл Волков

в мире, швеция, россия, алексей чепа, госдума рф, нато