https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931752986.html
В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится
В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится - РИА Новости, 07.03.2024
В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится
Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, заявил РИА Новости, что для мира ничего не изменится, а Россия была к этому... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:37
2024-03-07T15:37
2024-03-07T15:37
в мире
швеция
россия
алексей чепа
госдума рф
нато
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, заявил РИА Новости, что для мира ничего не изменится, а Россия была к этому готова, при этом депутат отметил, что для Швеции наступила дата, когда ее руководство сделало серьезную ошибку. Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома. "Швеция полтора года вступала в Североатлантический альянс... Поэтому ничего от этого не изменится для мира в целом. Для нас, мы уже давно поняли, что это произойдёт", - сказал он. По мнению депутата, для Швеции наступила дата, когда ее руководство сделало серьезную ошибку. "Экономика Швеции и безопасность Швеции будут с сегодняшнего дня немножечко другой. Я имею в виду, что обязательства Швеции перед этим альянсом потребуют отчисления, содержания этой структуры", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, алексей чепа, госдума рф, нато
В мире, Швеция, Россия, Алексей Чепа, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме считают, что со вступлением Швеции в НАТО ничего не изменится
Депутат Чепа: Россия была готова к тому, что Швеция однажды вступит в НАТО
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, заявил РИА Новости, что для мира ничего не изменится, а Россия была к этому готова, при этом депутат отметил, что для Швеции наступила дата, когда ее руководство сделало серьезную ошибку.
Швеция 7 марта официально вступит в НАТО
и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома.
"Швеция полтора года вступала в Североатлантический альянс... Поэтому ничего от этого не изменится для мира в целом. Для нас, мы уже давно поняли, что это произойдёт", - сказал он.
По мнению депутата, для Швеции наступила дата, когда ее руководство сделало серьезную ошибку. "Экономика Швеции и безопасность Швеции будут с сегодняшнего дня немножечко другой. Я имею в виду, что обязательства Швеции перед этим альянсом потребуют отчисления, содержания этой структуры", - добавил парламентарий.
СМИ узнали об особой роли Швеции в случае конфликта НАТО с Россией