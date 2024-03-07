Шольцу напомнили важный момент в истории России
Politico: Шольц боится отправлять ракеты Taurus Украине из страха перед Россией
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не отправит ракеты Taurus Украине из страха перед ответом России, пишет Politico.
"Аргумент Шольца заключается в том, что поставки Киеву такого оружия <...> встревожили бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии", — говорится в публикации.
"Аргумент Шольца заключается в том, что поставки Киеву такого оружия <...> встревожили бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии", — говорится в публикации.
Кроме того, авторы призвали вспомнить историю XX века и итоги Первой и Второй мировых войн. По их мнению, большие потери Германии в противостоянии с Россией сформировали новую "коллективную психику немцев" и их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.
В статье отмечается, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины позволяет предположить, что его конечная цель предусматривает соглашение Киева на мирные переговоры.
Накануне бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung заявил, что поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте.
В статье отмечается, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины позволяет предположить, что его конечная цель предусматривает соглашение Киева на мирные переговоры.
Накануне бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung заявил, что поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост, но так, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.