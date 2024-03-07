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Гладков рассказал об обновлении музыкальной школы в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:19 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/shkola-1931780134.html
Гладков рассказал об обновлении музыкальной школы в Белгородской области
Гладков рассказал об обновлении музыкальной школы в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2024
Гладков рассказал об обновлении музыкальной школы в Белгородской области
Ремонтные работы в музыкальной школе №5 города Старый Оскол в Белгородской области, которые велись по нацпроекту "Культура" с весны прошлого года, завершены,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:19
2024-03-07T17:19
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
металлоинвест
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Ремонтные работы в музыкальной школе №5 города Старый Оскол в Белгородской области, которые велись по нацпроекту "Культура" с весны прошлого года, завершены, для учреждения приобретены музыкальные инструменты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В рамках реализации национального проекта "Культура", который инициирован был нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в Старом Осколе после капитального ремонта введена в эксплуатацию музыкальная школа №5", - написал Гладков. Он отметил, что за это время были отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, ремонт начали весной прошлого года. Строители заменили кровлю, системы отопления и водоотведения, инженерные сети, оконные витражи, фасадную часть здания, отремонтировали входную группу, установила пандус для маломобильных жителей. Также в учреждении установлена вентиляционная система, отремонтированы все учебные классы и концертные залы в соответствии с дизайн-проектом. В рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства между правительством Белгородской области и ООО УК "Металлоинвест" было выделено 24 миллиона рублей для приобретения музыкальных инструментов (пианино, аккордеоны, баяны, домры, шумовые, ударные, духовые инструменты), звукового оборудования, станков для классов хореографии, интерактивного оборудования, светодиодного экрана, приобретена новая мебель в учебные классы и фойе, театральные кресла, одежда сцены в большой и малый залы, система для видеопроизводства и прямых трансляций, новые компьютеры, оборудован новый гардероб и пост охраны. "Всем миром делаем все, чтобы наши дети имели возможность развивать свои способности, свои таланты. Уверен, что они нас порадуют еще своими большими успехами и победами", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html
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белгородская область, вячеслав гладков, металлоинвест, старый оскол
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Металлоинвест, Старый Оскол

Гладков рассказал об обновлении музыкальной школы в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мар – РИА Новости. Ремонтные работы в музыкальной школе №5 города Старый Оскол в Белгородской области, которые велись по нацпроекту "Культура" с весны прошлого года, завершены, для учреждения приобретены музыкальные инструменты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В рамках реализации национального проекта "Культура", который инициирован был нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в Старом Осколе после капитального ремонта введена в эксплуатацию музыкальная школа №5", - написал Гладков. Он отметил, что за это время были отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения.
Как пояснили в пресс-службе правительства региона, ремонт начали весной прошлого года. Строители заменили кровлю, системы отопления и водоотведения, инженерные сети, оконные витражи, фасадную часть здания, отремонтировали входную группу, установила пандус для маломобильных жителей. Также в учреждении установлена вентиляционная система, отремонтированы все учебные классы и концертные залы в соответствии с дизайн-проектом.
В рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства между правительством Белгородской области и ООО УК "Металлоинвест" было выделено 24 миллиона рублей для приобретения музыкальных инструментов (пианино, аккордеоны, баяны, домры, шумовые, ударные, духовые инструменты), звукового оборудования, станков для классов хореографии, интерактивного оборудования, светодиодного экрана, приобретена новая мебель в учебные классы и фойе, театральные кресла, одежда сцены в большой и малый залы, система для видеопроизводства и прямых трансляций, новые компьютеры, оборудован новый гардероб и пост охраны.
"Всем миром делаем все, чтобы наши дети имели возможность развивать свои способности, свои таланты. Уверен, что они нас порадуют еще своими большими успехами и победами", - подчеркнул Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковМеталлоинвестСтарый Оскол
 
 
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